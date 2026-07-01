El Gobierno de Aragón crea una mesa técnica y multisectorial para reforzar la prevención frente a la PPA

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ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón convocará próximamente la Mesa de Aragón de Prevención y Lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA), un órgano técnico, multidepartamental y multisectorial de nueva creación destinado a reforzar la coordinación y anticipar las medidas necesarias para reducir el riesgo de entrada y propagación de esta enfermedad.

La iniciativa responde a la importancia estratégica del sector porcino para Aragón, comunidad líder en producción porcina en España, con más de 4.000 explotaciones, exportaciones superiores a los 2.200 millones de euros y un peso cercano al 40 % de la producción agraria aragonesa. El sector constituye además una fuente esencial de empleo y actividad económica, especialmente en el medio rural, ha informado el Gobierno autonómico.

El Gobierno de Aragón ha recordado que no existe actualmente ningún foco de peste porcina africana en la Comunidad Autónoma. El más próximo se localiza en la provincia de Barcelona y afecta exclusivamente a poblaciones de jabalí, sin que se hayan detectado casos en explotaciones comerciales de cerdo doméstico.

No obstante, la experiencia acumulada en Europa demuestra que, además de la expansión natural de la enfermedad entre poblaciones de jabalí, existen riesgos asociados a la actividad humana mediante el transporte de animales, productos cárnicos o materiales contaminados, por lo qeu resulta "esencial" mantener una vigilancia constante y reforzar las medidas de prevención.

La aparición de un foco de PPA tendría importantes consecuencias económicas para uno de los sectores más relevantes de Aragón y afectaría también a la actividad cinegética, obligando a adoptar restricciones y medidas extraordinarias de control.

Por este motivo, la Mesa estará copresidida por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, y por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho.

En ella participarán también técnicos de distintos departamentos del Gobierno de Aragón, representantes de la Federación Aragonesa de Caza, del sector porcino y de otros organismos cuya colaboración resulte necesaria.

COORDINACIÓN Y RAPIDEZ

La prevención y la lucha contra la peste porcina africana exigen "coordinación, rapidez en la toma de decisiones, capacidad operativa y colaboración entre administraciones y sectores implicados", han defendido desde el Gobierno de Aragón, motivo por el que se crea esta nueva Mesa.

El Gobierno de Aragón ha considerado "esencial" la colaboración de los cazadores para el control poblacional del jabalí y la detección temprana de animales muertos o enfermos, así como la implicación del sector porcino para reforzar la bioseguridad y proteger una actividad estratégica para la Comunidad.

La creación de esta Mesa responde al principio de "anticiparse a los riesgos y trabajar de forma coordinada para que Aragón continúe libre de peste porcina africana".

La PPA afecta exclusivamente a suidos --familia de los cerdos y los jabalíes-- domésticos y silvestres y no supone ningún riesgo para la salud humana ni por contacto con los animales ni por el consumo de productos porcinos.

Entre los principales objetivos de este órgano figuran: mejorar el conocimiento, seguimiento y control de las poblaciones de jabalí; reforzar la vigilancia sanitaria mediante el análisis de jabalíes cazados, capturados o hallados muertos; revisar y mejorar los protocolos de bioseguridad, toma de muestras y gestión de cadáveres; favorecer la cooperación entre administraciones, sector porcino, cazadores y resto de agentes implicados; identificar necesidades de personal, equipamiento, formación y capacidad de respuesta ante una eventual detección de la enfermedad y mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los distintos departamentos y sectores participantes.