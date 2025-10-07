Archivo - La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha mostrado su disconformidad con el decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, que contempla nuevos requisitos para crear universidades privadas, que afectan a tres proyectos en la Comunidad, y ha asegurado que esta norma "va en contra de la prosperidad de Aragón".

Pérez Forniés ha rechazado las exigencias a las nuevas universidades privadas --como que cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes, la disponibilidad de recursos económicos para sustentar el proyecto o la necesidad de contar con un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)-- porque "vienen a cambiar las reglas del juego establecidas en 2021".

Además, ha sostenido que el real decreto invade las competencias autonómicas al pasar al Estado las relativas a la creación de universidades online, "excepto para Cataluña y País Vasco, que se han negociado aparte" --entre las excepciones están las que tengan su sede en territorios con una lengua propia cooficial--. "Una vez más, cualquier materia es moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa", ha apuntado.

Pérez Forniés ha dicho también que la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos o que el 75% de los profesores de las universidades online tengan que vivir en España "nada tienen que ver con la calidad de la docencia y de la investigación".

Por otra parte, ha considerado que estos requisitos "no han tenido en cuenta el tamaño de los territorios, ni sus singularidades ni la despoblación". "Vuelven a colocar a Aragón en una situación de desigualdad", ha agregado.

En este punto, la consejera ha insistido en que es "obligación" del Ejecutivo autonómico retener el talento aragonés y atraer el de fuera, ya que en torno a 1.500 de los 7.000 jóvenes que superan la prueba de acceso a la universidad se van de la Comunidad a cursar su carrera.

"Por eso, necesitamos más plazas, más grados, en más territorios, y trabajaremos por que sea posible un nuevo modelo de convivencia entre las universidades públicas y privadas, como hemos hecho hasta ahora desde hace 20 años", ha subrayado.

En todo caso, ha admitido que en el Departamento todavía no son conocedores del contenido del decreto y que, cuando lo estudien, harán una valoración sobre cómo afectan estos requisitos a los tres proyectos de universidades privadas tramitados en Aragón. "Llevamos más de siete meses a la espera de tener noticias de la autoridad competente" --el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades--, ha apostillado.