El Gobierno de Aragón cree que Finanzauto "va a ser clave" para implementar los centros de datos

La vicepresidenta ha visitado este jueves las instalaciones de Finanzauto en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha afirmado este jueves que la empresa Finanzauto "va a ser clave" para implementar los centros de datos en el territorio.

Vaquero ha visitado esta mañana las instalaciones de Finanzauto en la carretera de Madrid, en Zaragoza, donde ha puesto de relieve "la gran capacidad de Finanzauto para, a lo largo de 95 años, ser clave en sectores como la logística, la energía, el sector minero, las obras públicas, la construcción y, también, la sanidad", determinantes en el día a día de la industria y en el conjunto de la economía.

"Finanzauto es ese modelo de industria que se convierte en proveedor de las infraestructuras de centros de datos y que además va a ser clave para aportar su experiencia industrial, su capacidad técnica y la cualificación de la mano de obra", ha señalado Mar Vaquero, recalcando que la industria de los centros de datos "va a ser transformadora de la economía aragonesa".

También ha puesto de relieve "la especialización en todos estos sectores" y que esta empresa va a incrementar su actividad especialmente en Aragón, creando más empleo y con un impacto "que va a continuar a lo largo del tiempo".

"Tenemos que empezar a ver los centros de datos como una parte fundamental para el desarrollo de nuestra economía", ha enfatizado Vaquero, resaltando que "son infraestructuras que sostienen el desarrollo económico, tecnológico e industrial de la Comunidad Autónoma" y Finanzauto será "una de las garantías" de su impulso.

"Los centros de datos van a generar un ecosistema y Finanzauto es ese paradigma dentro del ecosistema", por su experiencia, su mano de obra y porque impulsará el crecimiento de la economía.

Además, Vaquero ha realzado el "compromiso" de Finanzauto con la prevención de riesgos laborales, apuntando que trabaja también en el sector de la formación a través de simuladores, "aportando una gran tecnología, que va a ser muy útil en el sector".

La empresa ha implementado un plan para renovar su maquinaria de obras públicas, mediante un Plan Renove con la colaboración de la Administración, lo que tendrá un impacto en la seguridad y la prevención de accidentes laborales.