El Gobierno de Aragón defiende la actuación en la "falsa escuela" de Caneto para acabar con la "inseguridad jurídica"

ZARAGOZA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, ha defendido la clausura del aula en la que estaban escolarizados 21 menores en la localidad de Caneto, en el municipio de La Fueva (Huesca), a la que se ha referido como "falsa escuela", por la "inseguridad jurídica" que generaba en la Administración, el equipo directivo del colegio al que estaba adscrita y las propias familias.

En todo caso, Mallada ha negado, en declaraciones a los medios de comunicación, que hayan cerrado esta escuela porque "nunca se puede cerrar lo que nunca se ha abierto".

En este sentido, ha recalcado que el aula de Caneto no tiene código de centro, no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Aragón y no ha realizado los trámites indispensables para abrir un centro educativo.

Ha explicado que los alumnos de esta "falsa escuela", al igual que los docentes, están adscritos al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de La Fueva y que el Ejecutivo ha intentando regularizar la situación pensando "en el bien superior del menor".

No obstante, el director general ha señalado que tienen constancia que las aulas de Caneto están en una zona de pastos y cerradas por lo que "parece ser una alambrada electrificada".

Así, ha defendido que el Departamento de Educación haya actuado con "celeridad" porque "preocupaba muchísimo esta situación". De ahí que recurrieran a la inspección educativa, que constató esta situación, ha asegurado.

"No tenemos otra finalidad que la de que los alumnos estén bien", ha subrayado Mallada, quien ha señalado que la educación rural es una de las prioridades del Gobierno autonómico. "Queremos que todos los alumnos estén en las mejores condiciones", ha remachado, a lo que ha añadido que, por ello, les han ofrecido servicio de transporte y comedor gratuito ya que el nuevo centro en el que proponen recolocarlos está a 40 minutos de Caneto.

CUALQUIER ALTERNATIVA DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Por último, ha sostenido que están "abiertos" a cualquier alternativa, pero que primero debe pasar por una solicitud de autorización del centro porque la presentada en su día fue denegada.

"Si el Ayuntamiento de La Fueva quiere que se abra, tendrá que pasar por todos los requisitos", ha especificado, comenzando por un terreno que sea edificable y calificado para uso educativo.