El Gobierno de Aragón destaca que la Vuelta Ciclista a España ha mostrado el potencial de la comunidad

La vicepresidenta Mar Vaquero, los consejeros Luis Biendicho y Arancha Simón, la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; junto a otras autoridades de distintas administraciones - GOBIERNO DE ARAGÓN.

VALDELINARES (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, han realizado un balance muy positivo del paso de La Vuelta 2026 por Aragón, que este viernes ha recorrido la provincia de Teruel y ha finalizado su etapa en Aramón Valdelinares.

Tal y como han destacado, esta prueba ciclista, una de las tres grandes vueltas por etapas del calendario internacional, ha demostrado una vez más el "enorme potencial" de Aragón y su "capacidad" para organizar grandes acontecimientos deportivos con una etapa que ha superado el millón de espectadores por televisión.

En este sentido, Mar Vaquero ha puesto en valor la contribución de la Vuelta Ciclista a España a la "dinamización" de la provincia de Teruel, gracias a su impacto en la hostelería, el comercio y los alojamientos.

"Miles de visitantes han llegado a nuestra comunidad, generando actividad económica en la provincia y, muy especialmente, en el medio rural", ha explicado.

Asimismo, ha incidido en la relevancia de este acontecimiento para la promoción y la proyección de la provincia de Teruel, que está viviendo un mes de agosto repleto de grandes citas, como el eclipse solar, la llegada de la Vuelta Ciclista a España y la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP en MotorLand.

"Estamos proyectando la imagen de Teruel que queremos y que merece: una provincia moderna, atractiva y llena de oportunidades para el territorio y para sus habitantes", ha señalado.

La vicepresidenta ha puesto de relieve, también, la dimensión internacional de una competición que se retransmite en casi 200 países y moviliza a más de 3.000 personas entre corredores, equipos técnicos, organización y personal vinculado a la prueba.

ÉXITO TURÍSTICO EN GÚDAR JAVALAMBRE

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha realzado el impacto que la llegada de la Vuelta ha tenido en el sector turístico de la comarca de Gúdar-Javalambre, donde la ocupación durante el jueves y el viernes ha alcanzado niveles próximos al 100% en municipios como Mora de Rubielos y en el conjunto del área de influencia.

La celebración de la séptima etapa de la Vuelta, con final en Aramón Valdelinares, ha supuesto un importante revulsivo en una semana que habitualmente se caracteriza por una menor actividad turística.

Biendicho ha subrayado que "la Vuelta es una competición deportiva de primer nivel, pero para Aragón es también una extraordinaria herramienta de promoción turística y de desarrollo del territorio".

"Estamos viendo ya su impacto en Gúdar-Javalambre. Este tipo de acontecimientos generan actividad económica inmediata, pero también nos permite mostrar todo lo que Aragón tiene que ofrecer", ha manifestado.

Asimismo, Biendicho también ha aseverado que la llegada de una etapa de la Vuelta genera un importante impacto económico directo en el territorio, especialmente en municipios y comarcas de media y baja densidad.

Las estimaciones asociadas a una sede de etapa sitúan en torno a 3.500 las pernoctaciones generadas directamente por la prueba y cifran el gasto diario directo en aproximadamente 325.000 euros.

A ello se suma el impacto generado por los aficionados y visitantes desplazados para seguir la carrera, con una estimación para esta etapa de alrededor de 6.000 espectadores, de los que aproximadamente un 25% serían turistas.

ESCAPARATE PARA ARAGÓN ALIMENTOS

La titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, ha mencionado también la importancia de La Vuelta como escaparate para Aragón Alimentos y para la proyección de la calidad agroalimentaria aragonesa dentro y fuera de la Comunidad.

"Aragón Alimentos acompaña a La Vuelta durante todo su recorrido porque queremos que la calidad, la diversidad y el origen de nuestros alimentos se conozcan cada vez más, dentro y fuera de Aragón y también fuera de España. Una prueba con esta repercusión es un escaparate extraordinario para llevar el sabor de Aragón mucho más lejos", ha expresado.

Simón ha hecho notar que Aragón cuenta con una gran diversidad de alimentos amparados por figuras de calidad diferenciada, como el Jamón y la Paleta de Teruel, el Ternasco de Aragón, el Cerdo de Teruel, el Melocotón de Calanda, la Cebolla Fuentes de Ebro, la Trufa Negra de Teruel, los aceites de oliva virgen extra con denominación de origen, los vinos de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas aragonesas, además de la producción ecológica y de la artesanía alimentaria.

Detrás de todos ellos, ha subrayado, hay "agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias, artesanos y profesionales que trabajan cada día en nuestros pueblos"."La presencia de Aragón Alimentos en La Vuelta nos permite unir deporte, territorio y alimentación, y proyectar la imagen de Aragón ante el público nacional e internacional asociada a calidad, origen y sabor de verdad", ha concluido.