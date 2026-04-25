El Gobierno de Aragón destina 480.740 euros a ayudar a las pymes de comercio de la comunidad

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, durante su visita a comercios de Zuera. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón abrirá la semana que viene, tras su publicación en el BOA el 28 de abril, el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas a pymes de comercio aragonesas. La línea de ayudas, orientada a impulsar la inversión, la mejora y la digitalización de los establecimientos comerciales de la comunidad, tendrá un presupuesto de 480.740 euros y las solicitudes podrán presentarse desde el 29 de abril al 28 de mayo.

Unas ayudas que fueron presentadas a la Asociación de Comerciantes de Zuera esta semana por parte de la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, que ha conocido también diversos comercios de la localidad.

Para Herrarte, la convocatoria de subvenciones es una oportunidad "para modernizar el sector. Las pequeñas empresas, a veces, necesitan el impulso necesario para seguir invirtiendo y estas ayudas suponen una oportunidad para acercar un comercio a las necesidades del siglo XXI", ha explicado.

El periodo subvencionable de gastos comprende desde el 28 de junio de 2025 hasta la fecha de presentación de la solicitud. Las ayudas podrán ser de hasta el 80 % de la inversión subvencionable, con un importe máximo de 6.000 euros por establecimiento comercial y están destinadas a financiar actuaciones relacionadas con la mejora de los locales comerciales, el equipamiento de la sala de ventas, la accesibilidad universal y la modernización de escaparates y rótulos, así como inversiones orientadas a la transformación digital, la seguridad del espacio de venta y el impulso de la omnicanalidad.

Las inversiones subvencionables deberán haberse ejecutado y pagado con anterioridad a la presentación de la solicitud, dentro del periodo establecido en la convocatoria.

Los criterios a valorar en la convocatoria son la localización territorial, dando más puntuación a las localidades con menos índice de desarrollo; la antigüedad y continuidad del comercio o la pertenencia a redes como los multiservicios rurales.