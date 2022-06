El Gobierno de Aragón dice que fue el COE quien le propuso la candidatura y quien tiene que atender sus peticiones

ZARAGOZA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha sostenido que fue el Comité Olímpico Español (COE) quien propuso a esta comunidad autónoma unirse a la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, no Cataluña, y por eso es quien "tiene que dar respuesta a lo que pide Aragón, que se le respete, que se le trate en igualdad" de condiciones.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita al Centro Público Integrado 'Soledad Puértolas' de Zaragoza, donde Faci ha esgrimido que el presidente del COE, Alejandro Blanco, "no puede decir que se pongan de acuerdo Aragón y Cataluña" porque "a nosotros no nos llamó Cataluña para elaborar una candidatura conjunta, nos llamó el COE".

Ha añadido que desde el Ejecutivo aragonés siempre se ha estado "porque hubiera una candidatura conjunta con Cataluña", y se sigue estando, "lo que no podemos aceptar es que sea una candidatura que no garantice la equidad", como ha ocurrido hasta ahora, con propuestas que "rompen" el principio de igualdad, "que era condición sine qua non para participar".

Faci ha comentado que esta semana podría celebrarse una nueva reunión y ha recordado que el presidente de Aragón, Javier Lambán, dio a conocer el jueves pasado una nueva propuesta, "que garantiza el equilibrio y la igualdad" en el reparto de las pruebas entre ambas comunidades autónomas y que se ha enviado este lunes al COE.

"Nosotros hemos presentado siempre alternativas" y "seguiremos trabajando porque exista" esa candidatura, "pero se tendrán que cumplir los compromisos adquiridos por el presidente del COE", ha constatado el consejero aragonés de Deporte.

SALIR DEL PASO

En su opinión, "Blanco dice una cosa hoy y al día siguiente otra y luego otra" para "salir del paso", mientras que desde el Ejecutivo autonómico que representa "hemos dado argumentos, propuestas y flexibilizado para que pueda haber una candidatura".

Frente a esto, "lo último es que Cataluña está hablando con Sarajevo, como si fuera un Estado", una situación ante la que el COE "tiene que intervenir, no puede hacer dejación de sus funciones".

Faci ha añadido que la última alternativa planteada por Aragón es "justa" y si se rechaza, "es porque no se quiere garantizar la igualdad", para remarcar que no existe "ningún informe técnico que diga qué es mejor y peor" o que, por ejemplo, el esquí alpino se puede hacer mejor en la estación catalana de La Molina que en las aragonesas de Cerler o Formigal, ha expuesto.