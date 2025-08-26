El Gobierno de Aragón duplica los fondos del programa 'Volveremos' en vísperas de la campaña de la Vuelta al Cole

La directora general de Comercio, Carmen Herrarte; la alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena; y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, en la presentación de la campaña Volveremos Vuelta al Cole. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha anunciado este martes que la dotación presupuestaria del programa 'Volveremos' para 2025 pasa de 2 a 4 millones de euros. La próxima campaña, la de la Vuelta al Cole comienza este miércoles, 27 de agosto.

Así lo ha anunciado Vaquero este martes en la localidad zaragozana de Utebo, donde ha asegurado que este incremento va a permitir "aumentar la duración del programa en el tiempo, algo muy reclamado por comercios y ciudadanos".

La vicepresidenta ha destacado que esta decisión "redobla la apuesta por el comercio del territorio", en un programa que es "referencia de todo el país".

La nueva campaña del programa Volveremos comenzará este miércoles en 61 municipios de todo el territorio, 11 más que en el mes de junio, con la incorporación de Barbastro, Estadilla, Sariñena y Tamarite de Litera en Huesca; Cadrete, Épila y Villamayor de Gállego en Zaragoza; y Fuentes de Rubielos, Rubielos de Mora, Teruel, Tramacastilla y Valjunquera en Teruel. Por el contrario, el municipio zaragozano de Pina de Ebro en la Vuelta al Cole.

Como viene siendo habitual, se podrá generar saldo todos los miércoles y viernes hasta finalizar el presupuesto asignado en cada ayuntamiento y por el Gobierno de Aragón.

La campaña de verano del programa Volveremos, que comenzó el 11 de junio, se cerró con unas cifras que alcanzaron las 250.000 transacciones en los 50 municipios participantes.

En total, con estas operaciones se generaron 23,68 millones de euros en volumen de negocio en los comercios y 2,6 millones de euros en saldo, de los que 1,2 ya han sido descontados en compras y transferidos a los establecimientos adheridos.

Según el Ejecutivo autonómico, el efecto multiplicador de esta campaña ha sido cercano a 10 y los sectores con mayor número de operaciones han sido Alimentación y Bebidas; Confección, Moda y Calzado; y Muebles, Decoración y Hogar.