Gobierno de Aragón y ECODES refuerzan el asesoramiento energético para ayudar a las familias a ahorrar en sus facturas - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) han reforzado su colaboración para ayudar a las familias aragonesas a reducir sus facturas de energía, mejorar el confort de sus hogares y conocer sus derechos como consumidoras.

La firma de este protocolo da continuidad a un servicio que en los primeros ocho meses del año ya ha asesorado a 127 familias y ha permitido detectar 42 situaciones de pobreza energética que permanecían ocultas, y que difícilmente habrían llegado a los circuitos habituales de los servicios sociales.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha señalado que "detrás de cada factura hay una familia y una realidad concreta. Queremos que nadie deje de ahorrar o de ejercer sus derechos por no conocer las opciones que tiene a su alcance".

El servicio ofrece un asesoramiento personalizado y práctico para revisar y optimizar los contratos de energía, con actuaciones como la reducción de potencia, el cambio de tarifa o la solicitud del bono social. También proporciona recomendaciones para mejorar los hábitos de consumo y medidas sencillas de eficiencia energética en los hogares.

Además, ECODES acompaña a las familias en las gestiones necesarias para aplicar estos cambios, con especial atención a los consumidores en situación de vulnerabilidad. "El objetivo es muy claro: que el asesoramiento se traduzca en una factura más baja, un hogar más confortable y una mayor protección para las familias que más lo necesitan", ha destacado Herrarte.

NUEVOS PUNTOS DE FORMACIÓN

Los Puntos de Asesoramiento Energético se mantienen en Zaragoza, Huesca y Teruel, y el protocolo incorpora formación para profesionales de las Oficinas Comarcales y Municipales y trabajadoras y trabajadores sociales, de manera que puedan detectar situaciones de vulnerabilidad y orientar a las familias.

Asimismo, los técnicos de ECODES resuelven las consultas que trasladen los agentes locales y técnicos de Consumo sobre ahorro energético y protección de los consumidores vulnerables. Durante los próximos meses se continuará con la difusión del servicio mediante carteles, folletos y otras acciones informativas, con el objetivo de que más familias conozcan este recurso y sepan dónde acudir.

Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón y ECODES suman recursos y conocimiento para estar más cerca de las familias, especialmente de aquellas que más necesitan apoyo, y avanzar en una política de consumo basada en el ahorro, la protección y la cercanía.