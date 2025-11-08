El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en el último caso de asesinato machista

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha iniciado el expediente para personarse en el proceso penal en relación con la víctima de violencia de género del pasado martes en Zaragoza, Eugenia, nicaragüense de 49 años que residía en la capital aragonesa desde hace casi dos décadas. Un asesinato por el que ha sido detenido su pareja.

El Gobierno de Aragón expresa, una vez más, su absoluta condena ante este cruel asesinato machista y reafirma su compromiso para continuar trabajando en la total erradicación de cualquier forma de violencia que se ejerza contra las mujeres.

El Gobierno autonómico recuerda que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ofrece una amplia cartera de servicios de prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres, como el teléfono gratuito 900 504 405, disponible durante las 24 horas.

El teléfono es atendido por trabajadoras sociales con formación específica en este ámbito. El IAM también dispone de tres Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) en Zaragoza, Huesca y Teruel; servicios de atención psicológica, social, jurídica y educativa, así como recursos temporales de alojamiento para las víctimas y sus hijos e hijas; y atención psicológica a hombres con problemas de control, entre otros servicios.