El Gobierno de Aragón y la empresa PROFAND firman un convenio para acreditar la experiencia laboral de 90 trabajadores

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aragonés, a través la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón, ha firmado un convenio con la empresa PROFAND Zaragoza para poner en marcha un proceso de acreditación de competencias profesionales destinado a 90 trabajadores de la planta ubicada en Zaragoza.

El objeto del convenio es reconocer oficialmente la experiencia laboral adquirida por estos profesionales a lo largo de su trayectoria en la empresa, permitiéndoles obtener una acreditación oficial en las competencias de su actividad productiva, operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la empresa PROFAND, del sector de productos del mar, por mejorar el desarrollo profesional y personal de su plantilla, que considera clave para dignificar el trabajo de muchas personas que llevan años desempeñando su labor con profesionalidad, pero sin contar con un título oficial.

Para el Ejecutivo autonómico, la firma de este convenio forma parte del interés por fomentar la formación continua, la empleabilidad y el reconocimiento del talento en el tejido productivo aragonés.

El procedimiento de acreditación se desarrollará en los próximos meses y contará con el acompañamiento técnico de CEOE Aragón, siguiendo los estándares establecidos por el sistema nacional de cualificaciones.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.