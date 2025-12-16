El Gobierno de Aragón entrega las condecoraciones al mérito policial 2025, con "orgullo" por el modelo policial

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en la entrega de medallas al mérito policial 2025. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ALCAÑIZ (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha celebrado este martes en Alcañiz (Teruel) el acto de entrega de las condecoraciones al mérito policial 2025, una distinción con la que la Comunidad Autónoma reconoce la profesionalidad, dedicación y compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en el territorio aragonés, así como la colaboración de instituciones y entidades vinculadas a la seguridad pública. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado su "orgullo" por el modelo policial.

El evento, celebrado en el Recinto Ferial de Alcañiz, ha estado presidido por Bermúdez de Castro, y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo; el presidente de la comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma; el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan; y el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Bermúdez de Castro ha subrayado que estas condecoraciones responden a dos competencias clave de la Comunidad Autónoma: la coordinación de las policías locales de Aragón y la dependencia funcional de la Unidad de Policía Nacional Adscrita, destacando que "este acto une el agradecimiento sincero a quienes nos cuidan con la responsabilidad institucional de respaldar su labor con hechos".

ARAGÓN, UN EJEMPLO

El titular de Interior ha señalado que todos los aragoneses "podemos sentirnos orgullosos de nuestro modelo de seguridad, vivamos donde vivamos", y ha subrayado que Aragón es "un ejemplo de coordinación, colaboración y sentido común", donde "no hay colores ni disputas, sino un único objetivo: proteger a los ciudadanos".

Bermúdez de Castro ha recordado algunos de los principales hitos de los últimos meses, entre ellos el trabajo desarrollado de forma coordinada en Catarroja, "donde se actuó como un verdadero equipo y se dejó un recuerdo que habla de profesionalidad y compromiso", y sobre el que ha incidido: "No debéis olvidarlo nunca".

El consejero ha destacado también el buen funcionamiento de la primera convocatoria unificada de oposiciones para las Policías Locales de Aragón, una iniciativa impulsada por el Gobierno autonómico que "ha dado muy buenos resultados" y que el Ejecutivo confía en "poder repetir" en futuras convocatorias.

Asimismo, se ha referido al nuevo convenio firmado hace unos días para la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Aragón, que permitirá avanzar en la cobertura de plazas y en la mejora de los medios y condiciones de trabajo de sus efectivos.

Esta es la cuarta edición de las condecoraciones al mérito policial en Aragón, tras las celebradas en Teruel (2022), Barbastro (2023) y Utebo (2024).

La celebración itinerante del acto, ha señalado el consejero, "refleja una Comunidad unida, en la que todos los territorios, con independencia de su tamaño, merecen la misma atención en materia de seguridad y de la que estamos muy orgullosos".

En total, se han concedido Distintivos Azul, Rojo y Amarillo a 9 miembros de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Aragón, 6 de la Jefatura Superior de Policía, 4 de la Guardia Civil y 22 agentes de la Policía Local, además del reconocimiento a instituciones como el Instituto de Medicina Legal.

El consejero ha realizado también una mención especial al comisario Ramón Subías Arilla, por su trayectoria al frente de la Unidad Adscrita.

Además, ha destacado la primera convocatoria unificada para el ingreso en los cuerpos de Policía Local en Aragón, impulsada este año por el Ejecutivo autonómico. Gracias a esta oposición conjunta, 23 nuevos agentes se incorporarán próximamente a 14 municipios de las tres provincias, una vez finalicen su periodo de formación, entre ellos un nuevo policía local para Alcañiz. El objetivo del Gobierno de Aragón es repetir esta convocatoria con carácter anual.