El Gobierno de Aragón envía un ES-ALERT para ordenar la evacuación de Orés y Asín por el incendio forestal

Incendio en Orés (Zaragoza). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ORÉS (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este miércoles en el término municipal de Orés, en la Comarca de Cinco Villas, ha obligado al Gobierno de Aragón a enviar un ES-ALERT para ordenar la evacuación de las poblaciones de Orés y Asín, instando a los vecinos a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Las llamas afectan a una superficie superior a 200 hectáreas y desde el Ejecutivo autonómico se ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2 - Nivel 2 de Protección Civil.

Asimismo, se ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, para colaborar en las labores de extinción.

Por otra parte, se ha procedido a cortar la carretera A-1204, que une Farasdués con Asín, entre los puntos kilométricos 13 y 22.