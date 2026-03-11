El Gobierno de Aragón espera completar en 15 días la vacunación de toda la cabaña bovina contra la DNC

Archivo - Detalle de una vaquería. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUESCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha dicho este miércoles que la previsión es que se complete en 15 días la vacunación de toda la cabaña bovina contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en el radio de 50 kilómetros de los dos focos de la enfermedad declarados en dos granjas del municipio de Fiscal, en la Comarca oscense de Sobrarbe.

Así lo ha trasladado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, en una reunión de trabajo mantenida con representantes de las organizaciones agrarias UAGA, UPA, Asaja, Araga y AEGA, así como con Cooperativas Agroalimentarias de Aragón para abordar las medidas tomadas para hacer frente a la expansión de esta enfermedad.

Durante el encuentro, Lanza ha detallado los controles biosanitarios establecidos, las restricciones de movimiento de ganado, también para sacrificio, vigentes durante los 45 días posteriores al inicio de la desinfección de las explotaciones afectadas y que comenzó el pasado lunes 9 de marzo.

En todo caso, ha recalcado que la prioridad es la vacunación: "Estamos actuando con rapidez y coordinación con el sector para contener la enfermedad y proteger a nuestras explotaciones ganaderas".

A ello ha sumado la petición al Ministerio de ampliar la vacunación a toda la provincia de Huesca y a las oficinas agrarias (OCA) de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico y Tauste, con el fin de reforzar la prevención en zonas con elevada presencia de ganado vacuno.

FORMACIÓN EN BIOSEGURIDAD

En paralelo, el Departamento pondrá en marcha un programa de formación en bioseguridad dirigido a los ganaderos de vacuno de todo Aragón. Estas jornadas, financiadas por el propio Departamento, se desarrollarán en todo el territorio, con especial intensidad en las zonas donde se han detectado los focos.

"La bioseguridad en las explotaciones es fundamental para prevenir y controlar cualquier enfermedad ganadera", ha explicado Aitziber Lanza, quien ha avanzado que van a impulsar formación específica para que "los profesionales dispongan de toda la información y herramientas necesarias".

La directora general ha adelantado también que, durante los próximos días, se presentarán las indemnizaciones destinadas a apoyar a las explotaciones afectadas por la enfermedad.

"Somos conscientes de la preocupación del sector y queremos trasladar un mensaje claro: el Gobierno de Aragón está al lado de los ganaderos. Vamos a poner todos los recursos necesarios, con la máxima celeridad, para controlar la situación y acompañar a quienes se hayan visto afectados", ha concluido.