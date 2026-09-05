Gobierno de Aragón y Hermandad de San Juan de la Peña colaborarán para recuperar el espacio tras el incendio de Riglos

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón recibió esta semana a la Hermandad de San Juan de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y la Hermandad de San Juan de la Peña mantuvieron esta semana una primera reunión de trabajo para abrir una vía de colaboración que permita estudiar diversas actuaciones destinadas a dotar de un nuevo impulso al entorno de San Juan de la Peña, después del reciente incendio forestal que amenazó este espacio y el valor natural, forestal y turístico del enclave y su conjunto.

El encuentro estuvo presidido por el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y contó con la participación del hermano mayor de la Hermandad, Félix Longás, así como de la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás; y la gerente de Turismo Aragón, María Jesús Gimeno.

La reunión ha permitido al Departamento conocer de primera mano las propuestas y reivindicaciones de la Hermandad, una entidad creada en 1950 que cuenta actualmente con 577 miembros y que desarrolla una labor de dinamización y defensa de San Juan de la Peña.

El objetivo compartido --tras el gran incendio que amenazó el espacio-- es promover una colaboración más intensa entre las instituciones y la sociedad civil, en la promoción, conservación y mejora de un espacio de especial relevancia para la historia y la identidad de Aragón, con el Monasterio Viejo como uno de sus principales referentes, en su conexión con el Monasterio Nuevo, la pradera y los bosques que lo circundan.

Biendicho ha destacado la necesidad de aprovechar esta primera toma de contacto para abrir una etapa de diálogo y entendimiento que permita estudiar las necesidades del entorno y avanzar en aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar su conservación y proyección.

"De la necesidad hay que hacer virtud. Este es el momento de dar un impulso e ir haciendo todo aquello que necesita San Juan de la Peña y que no se ha ido haciendo durante todos estos años. Debemos poner en valor este espacio, que es la cuna del Reino de Aragón y que aúna los valores más relevantes de nuestro patrimonio natural, histórico y cultural ", ha aseverado.

En relación con el incendio sufrido en la zona, el titular de Medio Ambiente y Turismo también ha aseverado que en momentos de mayor dificultad es cuando se pone de manifiesto la importancia de la colaboración y el entendimiento entre las instituciones y la sociedad, afirmando respecto de la labor realizada que "dentro de una situación extraordinariamente compleja, se consiguió proteger las poblaciones, las explotaciones y nuestro patrimonio histórico y cultural".

PROPUESTAS SOBRE LA MESA

Durante la reunión se analizaron diversas propuestas relacionadas con el mantenimiento y conservación del monasterio y su entorno natural, la recuperación de la masa forestal y el medio natural, las necesidades de las distintas infraestructuras afectadas por el incendio, la divulgación de su historia y la promoción turística y cultural del espacio.

También la importancia de mejorar la experiencia de los visitantes y de involucrar al conjunto de la sociedad civil y a las distintas instituciones aragonesas en la recuperación de un espacio natural e histórico que constituye uno de los símbolos de nuestra identidad regional.

Entre las cuestiones planteadas por la Hermandad figura también la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos órganos de la Administración y con competencias concurrentes en la gestión de un espacio en el que confluyen valores patrimoniales, culturales, turísticos y medioambientales.