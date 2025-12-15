El Gobierno de Aragón impulsa una jornada de trabajo para avanzar en la estrategia de la soledad no deseada en mayores

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en el acto. - LUIS LÓPEZ

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del edificio CaixaForum Zaragoza ha sido este lunes el espacio elegido para el desarrollo de una jornada de trabajo dedicada a la Estrategia para afrontar la Soledad no Deseada de las Personas Mayores, un encuentro organizado por el Departamento de Bienestar Social y Familia con el objetivo de dar visibilidad a un problema creciente que afecta de manera especial a la población mayor.

La jornada ha contado con la participación de más de 200 representantes institucionales, entidades sociales, colegios profesionales y expertos, en un foro de reflexión y puesta en común de experiencias y buenas prácticas.

"Gracias a quienes habéis presentado buenas prácticas reales, ya en marcha, que demuestran que esta Estrategia no es solo un documento, sino una hoja de ruta viva: desde las iniciativas de envejecimiento activo, hasta el uso de la tecnología como aliada para conectar personas y territorios, o la innovación comunitaria que nace del talento senior", ha dicho la consejera Carmen Susín, durante su intervención al concluir la jornada.

Por su parte, el director general de Mayores, Máximo Ariza, ha destacado "que hablar de soledad es hablar de una realidad silenciosa pero profundamente extendida, que golpea con especial intensidad a quienes han construido el Aragón actual".

En este sentido, Ariza ha subrayado la importancia de la presentación de la Estrategia presentada el pasado mes de junio en Zaragoza y posteriormente en Huesca y Teruel, concebida como una hoja de ruta a cuatro años para coordinar esfuerzos, ordenar recursos y fomentar un trabajo conjunto y de calidad en la detección, prevención e intervención frente a la soledad no deseada.

El director general ha recordado, además, que Aragón afronta un acusado proceso de envejecimiento, con más del 22 % de la población mayor de 65 años y cerca de 80.000 personas mayores que viven solas.

La jornada ha incluido la presentación de diversas buenas prácticas impulsadas desde la Dirección General de Mayores, así como iniciativas centradas en la tecnología y la innovación comunitaria, y ha concluido con la ponencia Desafíos de la soledad 2030, a cargo del doctor Javier Yanguas, director científico del Programa de Mayores de la Fundación La Caixa.

El encuentro ha finalizado con un espacio de intercambio de ideas entre los asistentes, reforzando la idea de que la lucha contra la soledad no deseada es una responsabilidad compartida entre administraciones, entidades y ciudadanos.