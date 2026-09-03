El Gobierno de Aragón impulsa una nueva ruta turística para poner en valor las necrópolis rupestres de Alcañiz

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, junto al alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan y el concejal de Patrimonio Cultural y Desarrollo, Carlos Andreu en Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, impulsará la puesta en valor de nuevos recursos turísticos y patrimoniales de Alcañiz vinculados a su patrimonio histórico y cultural. Así lo ha trasladado este jueves el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, durante la visita institucional realizada a la capital del Bajo Aragón junto a la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras.

Acompañados por el alcalde de la ciudad de La Concordia, Miguel Ángel Estevan, y el concejal delegado de Patrimonio Cultural y Desarrollo y diputado autonómico, Carlos Andreu, el consejero ha destacado el importante papel que desempeña Alcañiz como destino turístico.

"Alcañiz tiene una riqueza turística y patrimonial de primer orden. Nuestra disposición es ponerlo en valor y seguir ayudando y apoyando, en toda medida que podamos, las actividades que desarrolla la ciudad", ha señalado.

NUEVA RUTA

En esta línea, Biendicho ha anunciado que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo financiará la redacción del proyecto para definir la futura Ruta de las Necrópolis Rupestres Visigodas de Alcañiz.

La actuación permitirá concretar las características de un nuevo itinerario turístico a partir de la riqueza arqueológica existente en el entorno de la ciudad, donde constan documentadas cerca de 200 tumbas rupestres de época altomedieval.

El proyecto permitirá definir el objeto y el recorrido de la ruta, estudiar los enclaves que puedan incorporarse al futuro itinerario y determinar las necesidades de señalización e información. La propuesta inicial plantea un circuito circular de alrededor de diez kilómetros, que podrá recorrerse a pie o en bicicleta y combinará naturaleza, turismo y actividad al aire libre. Contará con una inversión inicial de 4.850 euros.

Biendicho ha enmarcado la iniciativa en la doble concepción del turismo como herramienta para generar actividad económica y poner en valor y reforzar la identidad de los territorios, recordando que el sector representa alrededor del 11 % del PIB de Aragón y genera 67.000 empleos directos e indirectos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

La jornada institucional ha permitido conocer algunos de los principales proyectos y equipamientos de Alcañiz. Entre ellos, las obras de rehabilitación de la Lonja del Ayuntamiento, una actuación estratégica para la ciudad financiada a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y destinada a ser la sede del futuro Museo de Alcañiz.

El consejero ha visitado también el Consorcio del Patrimonio Ibérico de Aragón y la oficina delegada del Gobierno de Aragón en Alcañiz.

Además, el recorrido ha incluido la visita ha incluido la antigua Iglesia de los Capuchinos, cuyo proyecto de recuperación y puesta en valor impulsa de manera decidida el concejal delegado de Patrimonio Cultural y Desarrollo, Carlos Andreu.

El Ayuntamiento ya ha invertido 24.000 euros en diferentes actuaciones destinadas a sanear las humedades y avanzar en la recuperación del edificio, además de intervenir en su cubierta.

En relación con este proyecto, Biendicho ha mostrado la disposición del Departamento de Medio Ambiente y Turismo a estudiar "posibles vías de colaboración" para contribuir a la recuperación y puesta en valor de este edificio, dotándolo de funcionalidad para los vecinos de Alcañiz como espacio para la organización de actividades socioculturales.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, tras agradecer la visita del consejero de Medio Ambiente y Turismo, ha destacado el interés mostrado por el Gobierno de Aragón hacia una de las principales ciudades de la Comunidad, así como la predisposición para seguir colaborando en diferentes proyectos estratégicos de interés para la ciudad y la proyección social y turística del Bajo Aragón.

Por su parte, el concejal delegado de Patrimonio Cultural y Desarrollo, Carlos Andreu, ha puesto en valor el trabajo que desarrolla su área para recuperar y movilizar los recursos culturales y patrimoniales de Alcañiz, así como su potencial para generar nuevas oportunidades que revitalicen su patrimonio cultural y, con ello, su actividad turística.