El Gobierno de Aragón impulsa las primeras obras del futuro DAT Alierta

L nuevo vial garantizará la movilidad del entorno y se convertirá en uno de los accesos clave de un proyecto llamado a transformar el Campus Río Ebro en un gran polo de innovación. - .DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ZARAGOZA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón avanza en el desarrollo del futuro DAT Alierta con la ejecución de las primeras obras sobre el terreno. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha visitado los trabajos de construcción de un nuevo vial que conectará el edificio CEEI Aragón con el aparcamiento sur de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, junto al Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) y que constituye una actuación clave para asegurar la movilidad del futuro distrito tecnológico.

La nueva infraestructura, de 68 metros de longitud, cuenta con una inversión de 240.579 euros y se ejecuta sobre una parcela propiedad del Gobierno de Aragón adscrita al Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Aunque inicialmente estaba prevista una duración de nueve semanas, la agilización de los trabajos permitirá finalizar la obra a principios de este mes de agosto.Durante la visita, la consejera Eva Valle ha destacado que "esta actuación demuestra que el proyecto empieza a ser una realidad visible".

La consejera ha subrayado además que, aunque se trata de un vial de dimensiones reducidas, es una infraestructura de movilidad esencial. "El vial que estamos construyendo hoy permitirá conectar el CEEI con la zona universitaria y, conforme avance el desarrollo del DAT, será uno de los principales accesos diarios al distrito y a sus futuras zonas verdes y edificios tecnológicos", ha señalado.

MOVILIDAD PREPARADA PARA EL CRECIMIENTO DEL DAT ALIERTA

Según los estudios de movilidad realizados para el proyecto, el Campus Río Ebro recibe actualmente alrededor de 6.700 usuarios diarios. Cuando el DAT alcance su pleno desarrollo, esta cifra se elevará hasta las 10.750 personas al día, lo que supone más de 4.000 usuarios adicionales.

En las horas punta de la mañana, este crecimiento podría traducirse en aproximadamente 1.790 vehículos más respecto a la situación actual.

La conexión se ejecuta de forma anticipada para garantizar la continuidad de los accesos y la movilidad durante las siguientes fases de urbanización y construcción del Distrito Aragonés de Tecnología. Su función será absorber buena parte del incremento de tráfico asociado a la actividad futura del complejo, manteniendo unos accesos fluidos y seguros tanto para la zona empresarial como para los espacios universitarios y de formación.

El desarrollo del DAT Alierta se apoya además en un modelo de movilidad sostenible. El objetivo es que el 65% de los desplazamientos se realicen mediante transporte público, a pie o en bicicleta, manteniendo e incluso mejorando la situación actual del Campus Río Ebro, donde dos de cada tres desplazamientos ya se realizan mediante modos sostenibles.

UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE ARAGÓN

La consejera Valle ha señalado que "queremos que el crecimiento del distrito vaya acompañado de una movilidad eficiente y sostenible. Apostamos por que el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos peatonales sigan siendo la opción mayoritaria, pero también es imprescindible anticiparnos y dotar al entorno de las infraestructuras necesarias para absorber el incremento de actividad que traerá consigo uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro económico y tecnológico de Aragón".

Con esta actuación, el Gobierno de Aragón continúa cumpliendo con el desarrollo del Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes polos de innovación, transferencia de conocimiento y actividad empresarial de la Comunidad Autónoma.