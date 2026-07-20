El Gobierno de Aragón impulsa una prueba piloto de IA para mejorar la atención dermatológica desde Atención Primaria

Un diagnóstico realizado a través de la nueva herramienta de inteligencia artificial para el análisis de lesiones dermatológicas, con el nivel de sospecha de malignidad. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un proyecto que contempla la implantación de una solución de apoyo al diagnóstico desarrollada específicamente para el análisis de lesiones dermatológicas mediante IA.

La herramienta, que ha pueso en marcha la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras del Departamento de Sanidad, permite procesar imágenes clínicas, analizar su calidad, ofrecer diagnósticos diferenciales y estimar automáticamente la gravedad de determinadas patologías cutáneas, proporcionando información adicional para apoyar la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios.

La iniciativa se enmarca, además, en el inicio del despliegue de la app HCE Móvil, una herramienta que permite a los profesionales acceder a información clínica relevante de la Historia Clínica Electrónica fuera del puesto convencional de trabajo, facilitando la asistencia en consultas programadas, atención domiciliaria y otros entornos asistenciales fuera del centro sanitario.

La prueba piloto para mejorar la atención dermatológica forma parte de la estrategia de transformación digital de la sanidad aragonesa y tiene como objetivo generar evidencia objetiva sobre el valor que estas tecnologías pueden aportar a la práctica clínica diaria. La dermatología es una de las especialidades con mayor volumen de consultas y derivaciones desde Atención Primaria. El uso de herramientas de apoyo basadas en IA abre nuevas oportunidades para mejorar los procesos de triaje, reforzar la capacidad resolutiva de los profesionales y acelerar la identificación de casos que requieren atención especializada.

En Atención Primaria participan en esta primera fase los centros de salud de La Almozara, San José Centro, Miralbueno y Tauste, mientras que en Atención Hospitalaria la experiencia se desarrollará en los servicios de Dermatología del Hospital Universitario Miguel Servet y del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.La solución está integrada en los sistemas corporativos mediante un entorno embebido conectado con la HCE y la App HCE Móvil, permitiendo su utilización dentro del flujo habitual de trabajo de los profesionales sanitarios.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MÁS DE 300 PATOLOGÍAS

Diagnóstico diferencial de más de 300 patologíasLa plataforma, un dispositivo médico certificado, incorpora funcionalidades avanzadas de análisis de imágenes dermatológicas mediante IA, entre las que destacan diagnóstico diferencial de más de 300 patologías, la detección de signos de gravedad o sospecha de malignidad y la generación de informes clínicos automatizados.

Además, incorpora control de calidad de imagen, trazabilidad clínica, métricas de uso, permitiendo evaluar su impacto en la mejora de la resolución clínica, la priorización asistencial y la eficiencia del sistema sanitario.

La prueba piloto permitirá determinar el impacto real de estas tecnologías en la práctica asistencial diaria y valorar su posible extensión a otros ámbitos del sistema sanitario aragonés. El proyecto incorpora asimismo un modelo de gobernanza específico con seguimiento funcional, técnico y asistencial, actividades de formación para profesionales, soporte continuo y evaluación periódica de resultados.

De este modo, los datos obtenidos permitirán disponer de evidencia objetiva sobre el grado de adopción de la herramienta, su impacto organizativo y su potencial contribución a la calidad y sostenibilidad de la asistencia sanitaria.

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estrategia de transformación digitalCon estas actuaciones, la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras continúa impulsando la estrategia de transformación digital del sistema sanitario de Aragón, promoviendo la incorporación de tecnologías avanzadas que contribuyan a la mejora de los procesos asistenciales, la interoperabilidad de los sistemas de información y la sostenibilidad del modelo sanitario.

Esta línea estratégica ya se materializa en desarrollos plenamente operativos, entre los que destacan iniciativas como SaludGPT, que gestiona más de 1.000 consultas clínicas mensuales y contribuye al diagnóstico diferencial de enfermedades poco prevalentes; TuCitaSALUD, que permite la gestión de citas a través de WhatsApp; sistemas de transcripción automática de la conversación entre profesional y paciente; herramientas de apoyo al diagnóstico en radiografías simples osteomusculares; y programas de cribado de retinopatía diabética, todo ello mediante soluciones de inteligencia artificial.