El Gobierno de Aragón, el ITA y la CARTV avanzan en el desarrollo de un sistema de predicción meteorológica propio

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, junto con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), ha mantenido una reunión de trabajo para abordar el estado del desarrollo de predicción meteorológica, en el marco de un trabajo ya planteado con anterioridad, centrado en el análisis y creación de herramientas adaptadas al territorio aragonés.

En la reunión han participado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero; la directora general del ITA, Esther Borao; y la directora general de la CARTV, Raquel Fuertes, junto a sus respectivos equipos técnicos.

El programa se centra en un desarrollo orientado a crear un sistema de predicción meteorológica adaptado a las particularidades geográficas y climáticas de Aragón, analizando la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial a la predicción del tiempo.

Su implementación se plantea de manera progresiva, con distintas fases y versiones del modelo predictivo que se desarrollarán hasta 2028, no obstante, Clavero ha confiado en que sea esta primavera cuando el proyecto "sea una realidad".

En este contexto, las actuaciones se orientan al estudio de las limitaciones de los modelos actuales y a la exploración de soluciones técnicas que permitan una mayor concreción de la información meteorológica, especialmente relevante para la planificación y gestión de emergencias de protección civil a escala local.

El trabajo se apoya en el uso y tratamiento de datos procedentes de distintas fuentes, entre ellas la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar, así como redes de estaciones distribuidas por el territorio aragonés, con el fin de analizar su integración en modelos de predicción basados en inteligencia artificial.

COORDINACIÓN CON ES-ALERT

El programa mantiene coordinación técnica con el sistema ES-Alert en el ámbito del análisis de fenómenos meteorológicos adversos que puedan derivar en situaciones de emergencia, dentro de las competencias de protección civil.

Su desarrollo se articula mediante un acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Interior, el ITA y la CARTV, con la participación de perfiles técnicos, científicos y meteorológicos de las entidades implicadas.