El Gobierno de Aragón licita por 2,17 millones la ampliación del Centro de Educación Especial Segeda de Calatayud

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha licitado este jueves las obras de ampliación del Centro de Educación Especial (CEE) Segeda de Calatayud, una actuación largamente demandada para dar respuesta al crecimiento sostenido del alumnado y garantizar un entorno educativo adecuado y plenamente adaptado a sus necesidades específicas.

La intervención, en la que se van a invertir más de 2,17 millones de euros, permitirá dotar al centro de nuevos espacios educativos y asistenciales que complementen las instalaciones actuales, construidas en dos fases entre 2009 y 2015.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Ignacio Grávalos Lacambra, y contempla un plazo de ejecución de 10 meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de marzo, a las 14 horas, tal y como figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación persigue dar respuesta al incremento de estudiantes y mejorar la calidad y atención educativa que se presta en el centro. El CEE Segeda imparte actualmente enseñanzas de Educación Básica Obligatoria (EBO), Formación para la Transición a la Vida Adulta (FTVA) y Programas de Cualificación Inicial Especiales (PCIE). Este curso escolariza a 52 alumnos, frente a los 28 con los que inició su actividad.

La intervención prácticamente duplicará el espacio actual e incluye la construcción de un nuevo edificio, que formará una L con el actual, y que permitirá una futura ampliación con una segunda planta.

Se ejecutará también un porche para unir los dos aularios y se mejorará el patio, que es compartido con el colegio de educación infantil y primaria Augusta Bílbilis.

En el nuevo inmueble, además de cuatro aulas, se habilitarán espacios esenciales para la atención integral del alumnado, como salas de fisioterapia, multisensorial y psicomotrocidad y nuevos aseos adaptados.

El proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades expresadas por el equipo docente y la obligatoriedad de compatibilizar los trabajos con el funcionamiento diario del centro educativo.