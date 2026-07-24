El Gobierno de Aragón pide planificar la jornada del eclipse y evitar desplazamientos innecesarios

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, sostiene en la mano un dispositivo LightSound con el que se busca acercar la experiencia de los eclipses a las personas con discapacidad visual. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón quiere que la ciudadanía y los visitantes disfruten del fenómeno del eclipse del próximo 12 de agosto "con la mayor seguridad posible" y, para ello, insta a planificar la jornada con antelación y evitar desplazamientos innecesarios.

Mientras, intensifica las acciones de información y prevención de cara a unos días en los que activará el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en situación operativa 2 (SO-2), prohibirá el acceso a los montes mediante vehículos a motor, además de hacer fuego al aire libre para reducir el riesgo de incendios, y valora solicitar la preactivación de los medios y recursos de la Administración General del Estado, especialmente en los puntos oficiales de observación.

Estas son las principales medidas y recomendaciones que ha anunciado este jueves el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, para un plan que, a tres semanas del evento, se adentra en una nueva fase centrada en la información, la prevención y el establecimiento de los cuatro Puestos de Observación y Gestión de Alertas (POGA) oficiales de Javalambre, MotorLand Aragón, Calamocha (los tres en Teruel) y Épila (Zaragoza) que, por el momento, suman 1.321 reservas de unidades de acceso --el aforo es de 15.000 vehículos--, que corresponden a 4.539 personas inscritas.

Según el último recuento, la estación de Javalambre cuenta con reservas para 1.886 personas, Calamocha tiene ya 1.008 personas, Épila suma 992 asistentes apuntados y Motorland Aragón, en Alcañiz, otros 653.

En la práctica, las 1.321 reservas equivalen también a 1.321 vehículos o unidades de acceso, un dato especialmente relevante desde el punto de vista de la movilidad, el estacionamiento y la ordenación de los flujos de entrada y salida.

En cuanto al tipo de reserva, la mayor parte corresponde a turismos, con 1.026 reservas y 3.613 personas, casi ocho de cada diez inscritos. A ello se suman 136 reservas de turismo con acampada, que agrupan a 468 personas, y 159 reservas de autocaravana, con 458 personas.

La mayor parte de las reservas procede de España, con 3.873 personas inscritas, aunque también se han registrado 666 personas procedentes del extranjero. En total, aparecen reservas vinculadas a más de una treintena de países, con especial presencia de Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia.

Dentro de España, las principales procedencias son Aragón, con 1.439 personas; la Comunidad Valenciana, con 882; Cataluña, con 808; y la Comunidad de Madrid, con 314. Por provincias, destacan Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante y Teruel.

El perfil de las reservas apunta principalmente a desplazamientos familiares o de pequeños grupos. La media es de 3,44 personas por reserva y la mayor parte corresponde a grupos de cuatro o cinco personas.

SERVICIOS EN LOS POGAS

Esos cuatro puntos mencionados "no son un reclamo, ni un evento en sí mismo, sino una herramienta preventiva", ha matizado Clavero, porque "no están ideados para concentrar gente, sino para ofrecer alternativas garantizadas y organizadas, con servicios básicos y libres de aglomeraciones que sí podrían darse en zonas improvisadas". Una alternativa que incluye el estacionamiento y la acampada y que puede contribuir a reducir la presión de los alojamientos oficiales, cuya ocupación para esos días roza ya el 100%.

Su acceso requiere reserva previa a través de la página web de Turismo de Aragón de una plaza para el estacionamiento de vehículo del 10 al 13 de agosto --al precio de 10 euros-- con posibilidad de acampada, independientemente del número de personas que vayan en el vehículo. Su reserva otorga aparcamiento vigilado y seguro, lugar de acampada, baños higiénicos, agua potable, y un espacio de restauración. Además, los días 11 y 12 se desarrollará un programa divulgativo con conferencias científicas, exposiciones sobre el eclipse, documentales y promoción turística.

A esos servicios se sumará un puesto de Protección Civil para la atención sanitaria, la extinción de incendios inmediata y la información al visitante.

Allí habrá también una pantalla que permitirá seguir en directo la retransmisión del eclipse en el caso de que no se pueda observar directamente por las condiciones climatológicas. Se trata del "plan para la frustración" en caso de que las nubes impidan la observación directa. Con ello, se quiere evitar que la gente se desplace a última hora a otro lugar. Sólo el montaje de cada uno de los POGAs, al margen del personal que trabajará en ellos, ronda los 100.000 euros.

Estos espacios contarán también con un dispositivo LightSound del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) con los que se busca acercar la experiencia de los eclipses a las personas con discapacidad visual mediante una tecnología que transforma la luz en sonido. "Los eclipses tienen una alteración de los campos magnéticos que afectan a la atmósfera y, por tanto, estos aparatos lo que traducen es esa alteración en sonido para que las personas ciegas puedan escuchar cómo se va desarrollando el eclipse", ha explicado Clavero.

PUNTOS LOCALES DE OBSERVACIÓN

En esa consigna de reducir al máximo los movimientos innecesarios durante esos días, el Gobierno de Aragón incluye también puntos locales de observación en los que cada Ayuntamiento tiene la capacidad de establecer un punto propio de observación bajo unas recomendaciones que les han sido trasladadas por escrito.

Así, estas áreas deberán elegirse con criterios de seguridad como una buena visibilidad del eclipse, bajo riesgo de incendio, accesos adecuados, aparcamiento ordenado y posibilidad de evacuación rápida. El acceso en vehículo no podrá hacerse por caminos o pistas que atraviesen masas forestales, por lo que deberán utilizarse vías seguras y libres de vegetación sensible.

Desde el aparcamiento hasta el punto de observación, el itinerario deberá estar señalizado y realizarse a pie. Los ayuntamientos tendrán que prever un procedimiento de evacuación, procurar que el punto esté cerca de un núcleo urbano y de servicios básicos, y comunicar su ubicación y características a la Dirección General de Interior y Emergencias para coordinar el dispositivo. De momento, la web de Turismo de Aragón incluye ya las ubicaciones de Ariza y Cariñena (Zaragoza).

Clavero ha pedido planificación, consultar la información oficial y autoprotección. Así, ha recomendado prever con tiempo dónde se va a estar, cómo desplazarse, cuánto tiempo se va a permanecer en el lugar escogido y qué condiciones puede encontrar.

Al respecto, ha advertido acerca de la creencia errónea de que el Pirineo va a ser un lugar privilegiado para seguir el eclipse: "Se va a ver si te colocas muy alto, si no, no lo vas a ver. Pero cuanto más alto estoy, el sol va a estar más bajo, porque yo estoy más alto. Con lo que tengo que asegurarme de que no tengo obstáculos por delante. Y cualquier montaña en el Pirineo no nos lo va a tapar".

Respecto a la seguridad y las restricciones ha fijado como prioridad el evitar que se organicen 'raves' o fiestas ilegales en los días cercanos al eclipse y ha instado a evitar observar el eclipse en los puntos rodeados de masa forestal. Su acceso será prohibido mediante vehículos a motor y solo se podrá hacer a pie.

La Dirección General de Interior y Emergencias ha presentado nuevos folletos en español, inglés, francés y alemán con recomendaciones prácticas sobre seguridad vial, desplazamientos, prevención de incendios forestales, protección frente al calor, respeto al entorno natural y observación segura del eclipse mediante gafas homologadas y filtros adecuados. Se suma a las 102.000 gafas homologadas repartidas en los centros educativos de Aragón, y otras 60.000 gafas y dípticos a través de la red de oficinas de turismo.