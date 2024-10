Gobierno de Aragón, Policía Local y Guardia Civil tramitan 57 denuncias a VTC durante las fiestas del Pilar

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, la Policía Local y la Guardia Civil han tramitado un total de 57 denuncias a vehículos de transporte con conductor (VTC) durante las fiestas del Pilar.

El Gobierno de Aragón, la Policía Local de Zaragoza y la Guardia Civil han llevado a cabo controles durante las fiestas del Pilar para vigilar que los VTC no circularan sin licencia tras el fin de la moratoria el 1 de octubre del llamado 'Decreto Ábalos', que permitía operar en Aragón a más de 80 VTC en zona urbana, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Así, de los 115 VTC inspeccionados en los cuatro días de control --5, 7, 8 y 9 de octubre--, hasta 37 circulaban sin licencia y otros 20 han sido denunciados por otras infracciones.

Ante el fin de la moratoria y para asegurar el cumplimiento de la ley, desde la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón se decidió poner en marcha un dispositivo de control de VTC de cuatro días para inspeccionar la actividad de los mismos durante parte de las fiestas del Pilar, en colaboración con la Policía Local en el término municipal de Zaragoza y la Guardia Civil en el ámbito interurbano.

En total, los dos cuerpos de seguridad del Estado han propuesto la denuncia de casi un 50% de los 115 vehículos controlados. De estos, hasta 37 VTC circulaban sin la licencia requerida tras haberla perdido por el fin de la moratoria del decreto que regulaba la actividad de estos vehículos en zonas urbanas.

En el caso de la Policía Local, se han examinado 92 vehículos, de los cuales 43 han sido denunciados, 32 por carecer de licencia, 8 por no comunicar el viaje, 1 por hacer un uso particular del VTC, 1 por no portar lentes correctoras y otro por no realizar un curso de reeducación tras la pérdida del permiso.

Por parte de la Guardia Civil, se han controlado 23 VTC con un total de 14 propuestas de denuncia, 6 por no notificar el viaje, 5 por no tener autorización, 1 por no llevar el distintivo autonómico, 1 por hacer un uso particular del VTC y otro por uso del móvil durante la conducción.

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Adicionalmente a este dispositivo, desde el Gobierno de Aragón se está trabajando en la licitación de un estudio informativo que analice los indicadores que puedan justificar la limitación de las licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC), en función de los parámetros fijados por la normativa nacional en vigor.

Un estudio cuyos resultados podrían derivar en una norma jurídica de carácter autonómico que regule y delimite lo más posible la actividad del taxi y la de VTC.

Los trabajos para elaborar este documento ya han comenzado con la redacción de los pliegos de licitación, que se estima estén listos en un plazo de cuatro meses.

En paralelo, y por si el estudio informativo concluyera que sí es posible establecer una norma autonómica, la Dirección General de Transportes va a recabar las propuestas y sugerencias de las partes concernidas: sector del taxi, sector de VTC y Ayuntamiento de Zaragoza, al ser esta la única ciudad de Aragón donde la convivencia de ambos modelos de negocio está generando problemas.

Se trata de recabar la mayor información posible desde los diferentes puntos de vista con la idea de redactar un primer borrador de anteproyecto que incluya las principales demandas de unos y otros, a fin de que sirvan de base para aproximar posturas, facilitar el mayor grado de entendimiento posible y ponga fin al conflicto suscitado en Aragón.