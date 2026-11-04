El Gobierno de Aragón presenta un proyecto de presupuestos de 2027 que supera los 9.500 millones de euros

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la presentación de los presupuestos de 2027. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha presentado este miércoles el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, que alcanza los 9.594,7 millones de euros, la cifra más alta de su historia. Las cuentas aumentan en 1.048,4 millones, un 12,3%, respecto a los últimos Presupuestos aprobados, correspondientes a 2024.

Las prioridades son mejorar los servicios públicos, impulsar las inversiones en el territorio y seguir reduciendo impuestos. Para ello, el techo de gasto asciende a 8.398,1 millones de euros, un 11,6% más que en 2024.

"Son unos presupuestos a la altura de los aragoneses y los mejores en la historia de la comunidad. Y esto, más que una opinión, es una realidad sustentada por muchos motivos, sobre todo porque ningún Gobierno de Aragón ha destinado jamás tantos recursos a impulsar medidas e iniciativas que mejoren la vida de los aragoneses y las condiciones del territorio", ha destacado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Los departamentos dispondrán de 1.139 millones de euros más de recursos propios, y el 76% de ese incremento se destinará a Sanidad, Educación y Bienestar Social. "O lo que es lo mismo, 3 de cada 4 euros que incorporamos al presupuesto irán a parar a las medidas educativas, sanitarias y sociales", ha añadido Azcón.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha puesto de relieve que estos presupuestos incorporan el principio de prioridad nacional, beneficiando a quienes tengan residencia fiscal en España desde hace cuatro años y, también, ha señalado que el proyecto de ley sigue el acuerdo PP-Vox de legislatura.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha incidido en la rebaja fiscal, de un 0,25 por ciento del IRPF para las rentas de hasta 52.000 euros, así como la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones para el grupo 2.

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