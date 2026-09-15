El Gobierno de Aragón presentará el Plan General de Carreteras 2026-2040 en el primer semestre de 2027

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha avanzado este martes que "en el primer semestre de 2027 se presentará en las Cortes de Aragón el nuevo Plan General de Carreteras 2026-2040, con el objetivo de que pueda aprobarse en la presente legislatura para conseguir vertebrar y equilibrar el territorio aragonés, satisfacer la demanda de transporte, mejorar la seguridad vial y limitar el impacto sobre el medio físico".

Arminio ha comparecido ante la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial de las Cortes de Aragón, donde ha presentado las líneas de actuación de su servicio para la presente legislatura, a petición del consejero del ramo, Octavio López, el PSOE, CHA y Aragón-Teruel Existe.

"Es el instrumento de planificación de las carreteras de Aragón y deberá contener las previsiones, objetivos y prioridades de la actuación en las vías que integran la red autonómica", ha explicado Arminio.

En lo que concierne al Plan Extraordinario en marcha, el responsable de Carreteras ha argumentado que "lo componen 11 itinerarios que suman actuaciones en 51 carreteras, el 30% de la red" y que "en esta legislatura veremos la finalización de las citadas obras, en el último trimestre de 2026 y primer semestre de 2027".

"El Gobierno de Aragón comenzará a efectuar entonces los pagos previstos a cada concesionaria --130 millones de euros al año--", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "hasta la fecha el porcentaje de ejecución del plan es del 75%, se está convirtiendo en un hito sin precedentes, que sirve como modelo a aplicar en otras Comunidades, ya que teníamos las peores carreteras del conjunto autonómico por el Informe de la Asociación Española de la Carretera en 2024".

Sobre el Plan de Actuaciones Preferentes a cuatro años, Arminio ha indicado que "comprende las actuaciones en carreteras con preferencia por el mal estado, el elevado tráfico y para garantizar la seguridad". "Estamos priorizando la planificación y la vertebración del territorio", ha señalado, en esa línea.

Con relación a las obras de emergencia, el director general ha recordado que "desde septiembre de 2023, el coste de estas obras ha sido de 22.400.000 euros" y que "en los últimos años hemos actuado por lluvias torrenciales, DANA e incendios devastadores, que afectaban fundamentalmente a la movilidad de las personas".

Por último, el responsable de Infraestructuras ha revelado que "se van a incrementar las revisiones de las estructuras más envejecidas, lo que denominamos el mantenimiento preventivo, reparar antes de que se produzca un daño, evitando riesgos de que se produzca un accidente".

DESPOBLACIÓN

Por parte del PSOE, Jesús Morales ha señalado que "compartimos preocupaciones como que la red autonómica es una red amplia y que vertebra el territorio", aunque ha lamentado que "muchas veces se nos llena la boca con la despoblación y nos olvidamos de que la gente necesita una buena inversión sostenida en el tiempo en mantenimiento de las carreteras para poder vivir en los pueblos".

Asimismo, ha puesto el foco en que "el Plan Extraordinario es ambicioso, pero queda una 70% de red en la que hay que actuar". "Hay iniciativas que se acumulan en el tiempo, como la carretera que conecta el Bajo Aragón con los Monegros, Gelsa-Bujaraloz, Sástago-Bujaraloz, la A-2101, la pista minera de Andorra-Ariño", ha incidido.

Desde CHA, el parlamentario Mascún Ariste ha criticado que "no vamos a negar que Aragón tiene un problema con la red de carreteras" y ha reconocido que "tampoco vamos a aceptar el relato del Gobierno de que llegó y se encontró con absolutamente todo por hacer, porque no es cierto, ya estaba en marcha el Plan Extraordinario cuando llegaron". "La pregunta es qué hacemos con los otros 4.000 kilómetros fuera del Plan, ahí está la realidad que tenemos que abordar, ya que una carretera no tiene que estar en ruinas para acometer una obra", ha cuestionado.

En representación de A-TE, Tomás Guitarte ha hecho hincapié en que "la red viaria autonómica y local son una parte sustancial del reto que tiene Aragón para conseguir desarrollo en cohesión y vertebración, al nivel incluso de la vivienda".

En ese sentido, ha solicitado "valorar suficientemente la permeabilidad desde la red estatal hasta el territorio, no podemos hacer caso omiso a las carreteras que corresponden al Estado, si no, esas grandes vías se convierten en un efecto túnel". "Nos gustaría saber si ha habido muchos cambios respecto al planteamiento inicial en el Plan Extraordinario", ha inquirido.

Mientras, el diputado del PP Antonio Romero ha apuntado que "este Gobierno mira las carreteras desde la gestión, el rigor y la planificación, no desde detrás de la pancarta". Ha insistido en que "a la oposición le va bien la política del 'cuanto peor, mejor': cuanto más polvo levante una carretera, mejor".

En última instancia, Aroha Rochela, de Vox, ha destacado que, en lo referente al Plan Extraordinario, "nos preocupa de manera especial Teruel, porque una carretera muy deficiente dificulta el acceso al empleo y los servicios". "La importancia de una carretera en el medio rural se mide por los itinerarios alternativos que tenemos a una falta de una carretera", ha concluido.