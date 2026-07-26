El Gobierno de Aragón rebaja el PROCINFO a Situación Operativa 0 - Nivel 0 por el incendio de Ejulve (Teruel)

EJULVE (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha rebajado el nivel de respuesta de Protección Civil ante la mejoría de la situación del incendio de Ejulve y ha desactivado la Situación Operativa 1 Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón, quedándose en Situación Operativa 0 Nivel 0.

El incendio iniciado el pasado lunes 20, que fue estabilizado el día 22 y se reactivó el viernes 24, se encuentra estabilizado y bajo control operativo, por lo que los medios ordinarios son suficientes para gestionarlo y se considera que ya no existe un riesgo significativo para la población ni resultan necesarias medidas extraordinarias de Protección Civil. Así, este domingo se ha autorizado el regreso de los 175 vecinos evacuados de forma preventiva y se han reabierto las carreteras que todavía permanecían cortadas.

El operativo, que este domingo esta compuesto por ocho cuadrillas con seis autobombas de Infoar del Gobierno de Aragón, dos nodrizas y una autobomba de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, además de varios APNs y personal técnico de dirección de extinción y del PMA, se centra en rematar el incendio, enfriar puntos calientes y vigilar posibles reproducciones.