El Gobierno de Aragón refuerza los medios destinados a la lucha contra el fuego en Castilla y León

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha acordado este jueves reforzar el envío de medios de extinción de incendios destinados a la lucha contra el fuego en Castilla y León, ha informado Infoar.

A la Brigada Helitransportada de Ejea de los Caballeros se unirá un nuevo convoy terrestre que se incorporará este viernes a las labores de extinción del incendio de Barniedo de la Reina (León). Se ha movilizado también un vehículo ligero del puesto de mando avanzado de Infoar.

En resumen, los medios del Gobierno destinados a Castilla y León estos días son un helicóptero de extinción; la brigada helitransportada de Ejea; 15 agentes de protección de la naturaleza; dos cuadrillas terrestres; dos vehículos autobomba; un vehículo ligero; tres técnicos del puesto de mando avanzado; y un capataz.