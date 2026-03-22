El Gobierno de Aragón señala que la violencia contra las mujeres exige una respuesta firme

Minuto de silencio en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en repulsa por el asesinato machista de este sábado en Zaragoza. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha celebrado este domingo, 22 de marzo, un minuto de silencio frente a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, para expresar su repulsa por el asesinato machista de Silvia, que ha muerto este sábado, en Zaragoza, a manos de su expareja.

"El Gobierno de Aragón es y será firme en la condena a cualquier violencia contra las mujeres", ha señalado la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, en la lectura del manifiesto.

"Reafirmamos hoy nuestro compromiso para prevenir estos hechos, y también para proteger, con todos los medios disponibles, a todas las mujeres víctimas de la violencia", ha agregado.

La concentración, primera de las cuatro convocadas este domingo por el mismo motivo, se ha celebrado a las 10.30 horas y ha contado con la participación de los consejeros del Gobierno de Aragón de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; Sanidad, José Luis Bancalero Flores, y la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés.

También han asistido la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y la consejera de Políticas Sociales y concejala Delegada de lgualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

En este acto, se ha recordado que solo hace cinco días, en el mismo lugar, el Gobierno de Aragón expresó la condena y la repulsa por el asesinato machista de María Paloma, vecina de Barbastro.

"Volvemos aquí para mostrar el dolor y la rabia por el asesinato de otra mujer", dos asesinatos machistas "que han golpeado profundamente a nuestra comunidad y ha producido una enorme consternación y un profundo dolor", afirma el Ejecutivo en su manifiesto.

"No se trata solo de cifras, sino de vidas truncadas y familias destrozadas que interpelan directamente a toda la sociedad aragonesa", una realidad "que no podemos normalizar, ni aceptar".

El manifiesto indica que cada uno de estos crímenes "nos recuerda, con toda su crudeza, que la violencia contra las mujeres sigue presente y que exige una respuesta firme, sostenida y unida por parte de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía".

LUCHA COMPARTIDA

El Gobierno de Aragón ha trasladado su pésame y cariño a la familia, amistades y entorno de Silvia, y reafirma, rotundamente, su compromiso "para erradicar, entre todas y entre todos, la violencia contra las mujeres".

"No estáis solas. Nunca lo estaréis. Vuestro testimonio y vuestro recuerdo serán siempre un acicate para que todas las instituciones trabajemos juntas, sin descanso. Os lo debemos a vosotras, a vuestras familias y a vuestro entorno. Nos lo debemos a cada una y a cada uno de nosotras y de nosotros, porque a todos nos compete luchar contra la violencia machista", remarca el manifiesto leído este domingo.

El Ejecutivo autonómico recuerda que, ante cualquier posible caso, el teléfono 900 504 405 está a disposición de toda la ciudadanía, para denunciar, pedir ayuda o para no guardar silencio.