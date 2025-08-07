El Gobierno de Aragón sigue centrado en recuperar las pinturas murales de Sijena todavía en el MNAC

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón sigue centrado en recuperar las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) que se encuentran actualmente en el MNAC y no en la tabla de La Natividad expuesta en el Museo del Prado.

Así lo ha indicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, señalando que ya se conoce la fecha en que pudo salir la tabla del cenobio, en 1923, antes de que fuera declarado monumento nacional, de ahí que el Gobierno regional no la reclame.

"Lo importante es la labor del Gobierno de Aragón a lo largo de muchos años de tratar de recuperar nuestro patrimonio y completar todas aquellas piezas que tengan que estar en Aragón", ha concluido Vaquero.

El Museo del Prado expone en una de sus salas una tabla sobre La Natividad que forma parte del retablo mayor del monasterio de Sijena, pieza que estuvo en venta en una casa de subastas y que ya estaba fuera del monasterio cuando este fue expoliado durante la guerra civil.