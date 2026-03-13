El Gobierno de Aragón solicita al juez personarse como perjudicado en la causa abierta contra Forestalia

ZARAGOZA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón en funciones ha solicitado al juez que investiga el caso Forestalia personarse como perjudicado en esta causa para después convertirse en acusación particular y ejercer acciones jurídicas civiles o penales.

Lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Mar Vaquera, quien ha asegurado que el caso afecta al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno de España de Pedro Sánchez y podría extenderse al anterior Gobierno socialista de Aragón, anterior al de Jorge Azcón, añadiendo que podría estar vinculado a otros casos de corrupción como el de Koldo, Ábalos y Cerdán.

Ha manifestado la total disposición del Gobierno de Jorge Azcón a colaborar con el juez y la Policía -Guardia Civil-- y ha dejado claro que se revisará toda la documentación con que cuenta la Administración aragonesa, principalmente el INAGA, sobre Forestalia.

