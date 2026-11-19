Alejandro Nolasco, en sala de prensa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha puesto fin al convenio para financiar, con cargo al presupuesto autonómico, diversas acciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, por 225.000 euros.

Aragón se adhirió a ese convenio estatal de cooperación internacional el 11 de septiembre de 2024 y los acuerdos suscritos extendieron su vigencia hasta noviembre de 2027. Esto ha tenido un coste para los aragoneses de 225.000 euros, que han ido destinados a financiar acciones en el extranjero en vez de a actuaciones de interés social en Aragón, han argumentado desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

En las últimas semanas, el Gobierno central había solicitado al Gobierno de Aragón firmar la prórroga de este convenio, a fin de prolongar su vigencia hasta noviembre de 2031.

Así, el vicepresidente autonómico ha comunicado a la AECID que no se va a proceder a esa prórroga y que, por tanto, el Gobierno de Aragón va a prescindir de este convenio que, como mínimo, hubiera obligado a desembolsar otros 300.000 euros con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma desde 2027.

Alejandro Nolasco ha explicado que ese importe va a ser utilizado para nutrir partidas presupuestarias dedicadas a residencias de mayores gestionadas por el Gobierno de Aragón, en aspectos tales como equipamientos, infraestructuras y servicios de atención.

UNA CARTA

En la carta firmada y remitida a la AECID por Alejandro Nolasco se indica que se prescinde de este convenio de cooperación internacional como consecuencia de las nuevas directrices instauradas en el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, entre las que destaca el "dar prioridad en la aplicación de los recursos presupuestarios a las actuaciones y necesidades sociales de los aragoneses".

"Responde, pues, a una opción de política pública consistente en concentrar los recursos disponibles en aquellas actuaciones y necesidades sociales que han sido definidas como prioritarias para la presente etapa de Gobierno" en la comunidad autónoma, indica el vicepresidente Nolasco en la carta que ha remitido a la AECID este jueves.

En el pasado, el Gobierno de Aragón llegó a gastarse del orden de 6 millones euro al año en 'Cooperación al desarrollo internacional'. El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del actual Ejecutivo autonómico ha eliminado por completo esa partida de gasto en el proyecto de presupuestos de 2027, a fin de priorizar el gasto público y concentrarlo en programas sociales que se realizan estrictamente en Aragón.