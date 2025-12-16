El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza implantarán el Grado de Farmacia en Huesca en el curso 2027-2028

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visita la Escuela Politécnica Superior de Huesca. - FABIAN SIMON

HUESCA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes la implantación del Grado de Farmacia en la capital oscense a partir del curso 2027-2028. La titulación se impartirá en la Escuela Politécnica Superior de Huesca y contará con unas 50 plazas para alumnos de nuevo ingreso.

A lo largo de las próximas semanas se creará una Comisión de Trabajo en la Universidad de Zaragoza con la que arrancará el proceso administrativo para implantar el Grado de Farmacia en Huesca. La titulación reforzará la oferta de un campus que ya cuenta con 3.000 alumnos y con 11 grados.

Así lo ha expresado Azcón en una visita a la Escuela Politécnica Superior de Huesca, acompañado por la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

"El impulso a un campus como el de Huesca dinamiza el desarrollo social y económico, crea empleo y fija población al atraer más alumnos brillantes y profesores a esta ciudad y a esta provincia", ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Con la implantación de Farmacia, "el Gobierno de Aragón da respuesta a una reivindicación histórica de la Universidad pública de Aragón, que no tenía este grado en su oferta académica, y satisface una demanda de Huesca, que venía reclamando la titulación desde hace ya mucho tiempo".

Jorge Azcón ha subrayado que "uno de los empeños del Gobierno de Aragón durante esta legislatura ha sido impulsar nuevas titulaciones y ampliar las plazas de nuevo ingreso en aquellos grados con más demanda entre los estudiantes".

En concreto, en estos dos últimos cursos se han creado 257 plazas solo en la Universidad de Zaragoza, destacando 100 nuevas plazas en Ingeniería Informática, 60 en Ingeniería Biomédica, 40 en Matemáticas o 20 en Medicina.

GRADO DE MEDICINA

Además, los alumnos que comenzaron el Grado de Medicina en el curso 2024/2025 podrán completarlo íntegramente sin salir de Huesca, en la Antigua Residencia de Niños, que sigue con sus obras de adecuación para ofrecer unas instalaciones punteras y de vanguardia a los estudiantes.

"Y quisiera recordar también que este Gobierno trabaja en la implantación del Grado de Medicina en Teruel, lo que nos ayudará a paliar la falta de médicos y, del mismo modo que la titulación de Farmacia en Huesca, favorecerá la vertebración del territorio", ha agregado Azcón.

"UN DÍA HISTÓRICO"

Por su parte, la rectora de la Universidad de Zaragoza ha tildado el día de "histórico", pues la implantación de la titulación permitirá satisfacer una aspiración de la institución que "viene de lejos".

"Las primeras conversaciones se iniciaron en el mes de mayo. Este anuncio es posible gracias a la sincronización y el apoyo del Gobierno de Aragón", ha reconocido Bolea.