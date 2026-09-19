El Gobierno aragonés invita a los jóvenes a reflexionar sobre las redes y la IA con un concurso de relatos

Archivo - El Gobierno de Aragón ha convocado las ayudas para la música y los proyectos editoriales. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo, y en colaboración con los Departamentos de Desregulación, Bienestar Social y Familia y de Educación, Ciencia y Universidades, así como con Fundación DFA, convoca el Certamen de Relatos 2026 'Redes, IA y tú: Modo avión'.

La iniciativa está dirigida al alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Aragón y propone utilizar la escritura para reflexionar sobre el uso de la tecnología y los retos del entorno digital.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha explicado que "el certamen invita a los jóvenes a 'activar el Modo avión mental' y contar historias relacionadas con situaciones que forman parte de su realidad, como los bulos, la inteligencia artificial, la presión de las redes sociales, el ciberacoso, el sexting, la adicción al móvil, los retos peligrosos o la soledad online".

Los relatos, que deberán ser originales e inéditos, podrán presentarse en prosa, diálogo o formatos como un chat de WhatsApp, con una extensión máxima de 2.000 palabras.

La convocatoria se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar en los propios centros educativos, que podrán seleccionar hasta dos trabajos por categoría para la fase final. La fecha límite para presentar los trabajos finalistas será el 12 de diciembre de 2026.Se establecen dos premios por cada categoría, consistentes en diploma y regalo.

El fallo del jurado y los relatos ganadores se publicarán en la página web del Gobierno de Aragón. "Con esta iniciativa, desde el Gobierno de Aragón pretendemos fomentar entre los jóvenes el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones responsables, contribuyendo a una sociedad digital más segura, respetuosa e inclusiva", ha manifestado Herrarte.