El Gobierno aragonés lamenta la decisión de Vox de no participar en la entrega de los Premios Gabriel Cisneros

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha lamentado la decisión del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón de no participar en la entrega de los Premios Gabriel Cisnerosy ha resaltado que el premio de este año "se concede a Javier Lamban, no al Partido Socialista, precisamente por llevar a cabo una ferviente defensa de los valores constitucionales y del sistema democrático que nos dimos los españoles en 1978 incluso enfrentándose públicamente para ello a los principales dirigentes de su partido".

Desde el Ejecutivo autonómico se ha indicado que "uno de los elementos fundamentales de la Democracia es rechazar el sectarismo para buscar puntos de encuentro comunes entre partidos diferentes en beneficio del conjunto de la sociedad".

Este es un objetivo "prioritario" del actual Gobierno de Aragón, entre otras medidas con un galardón como el Gabriel Cisneros "dedicado a la defensa de los valores constitucionales", y ha lamentado que "no sea entendido así por todas las formaciones políticas".