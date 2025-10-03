El Gobierno central financiará con 13,8 millones de fondos europeos tres proyectos en seis municipios aragoneses

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha resuelto la financiación con 13,8 millones de los tres proyectos presentados por Aragón para el Plan EDIL, enmarcados en el Fondo Feder 2021-2027, que beneficiarán a seis municipios de la Comunidad: Zaragoza, Teruel, Monzón, Barbastro, Castejón del Puente y Binéfar.

Estas subvenciones se destinan a entidades locales para promover el desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social, han informado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

La asignación de esta convocatoria se ha llevado a cabo con criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas, mientras que es menor para las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a la digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

En este caso, la convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos, así como la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas.

Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029. De los tres proyectos de Aragón, que está incluida en la categoría de Regiones más desarrolladas, el Ayuntamiento de Zaragoza obtendría 6.139.938 de euros, correspondiente al Plan Revive Bruil, que incluye la remodelación del parque, intervenciones en plazas históricas del barrio de la Magdalena, modernización del alumbrado en calles y plazas, rehabilitación de viviendas y acciones sociales.

El Ayuntamiento de Teruel percibiría 4.604.953 euros, sobre un proyecto de 11,5 millones de euros, mientras que los municipios oscenses recibirán 3,7 millones sobre plantes de 7,64 millones de inversión.

Las subvenciones del Plan EDIL sustituyen a las convocatorias denominadas EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) correspondientes al anterior periodo 2014-2020.