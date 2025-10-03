Teruel recibirá 4,6 millones de euros de fondos europeos del Programa EDIL

TERUEL 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel recibirá 4.604.953 euros de fondos europeos , con una tasa de cofinanciación del 40% por parte de Europa y del 60% de fondos municipales, lo que permitirá ejecutar una inversión total prevista de 11.512.382 euros euros. El 40% es el porcentaje máximo permitido que asigna Europa a las regiones consideradas como desarrolladas, que es el caso de Aragón.

El Ayuntamiento de Teruel ha sido seleccionado como beneficiario de esta importante subvención europea, tras la resolución publicada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda en el marco del programa EDIL. "Hoy Teruel está de enhorabuena", ha manifestado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, tras recibir la noticia y ha expresado su satisfacción por este logro del equipo de gobierno y de los equipos técnicos municipales.

Buj ha afirmado que sólo con un gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento de Teruel ha recibido fondos europeos para cofinanciar proyectos municipales que están permitiendo transformar la ciudad con inversiones sostenibles, innovadoras y al servicio de todos los vecinos. "Con el gobierno municipal del Partido Popular hemos sido capaces de conseguir en los últimos años fondos URBAN, LIFE, EDUSI y ahora EDIL".

La concesión de esta subvención europea permitirá al Ayuntamiento de Teruel poner en marcha proyectos transformadores en materia de sostenibilidad urbana, eficiencia energética, movilidad, regeneración de espacios públicos y cohesión social, entre otros. De los 12.998.411 euros solicitados por el Ayuntamiento de Teruel, el programa EDIL ha concedido 11.512.382 euros.

Los proyectos con cargo a estos fondos son los siguientes: Plataforma Smart City Teruel, 267.500,00 euros; Proyecto Carril Bici Rondas, 623.466,00 euros, y proyecto de restauración ambiental, intervención paisajística y acondicionamiento para el uso público de las laderas que unen el Ensanche con San Julián, 4.467.000 euros.

Los fondos EDIL son convocatorias de ayuda financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) en España. Estos fondos apoyan a municipios pequeños y medianos para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano sostenible, integrando las dimensiones física- medioambiental, económica y social de sus territorios para lograr un progreso equitativo. Se asignan mediante un sistema de concurrencia competitiva, es decir, los proyectos compiten entre sí para obtener financiación.