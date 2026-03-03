El Gobierno de la ciudad replica al PSOE que el Jardín de la Garnacha sigue un proceso de renaturalización

Archivo - Vides de garnacha en el parque de Macanaz con la basílica del Pilar al fondo - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replicado a las críticas de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, sobre el "Jardín de la Garnacha" que esta plantación de cepas se realizó y se mantiene siguiendo un "cuidadoso" procedimiento de renaturalización, para mantener "en todo momento el buen estado de las vides".

Para ello, se han seguido las indicaciones de los ingenieros agrónomos de las tres Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza para plantar esta variedad de uva.

En la presentación del Jardín de la Garnacha, en la pasada primavera se indicó con "total honestidad" la posibilidad de que algunas de las cepas no llegaran a buen término. "No estamos plantando farolas, sino naturalizando un espacio urbano con plantas autóctonas de Aragón, en un homenaje a las DO de las que nos sentimos muy orgullosos, y se trata de seres vivos", ha argumentado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

Asimismo, Tatiana Gaudes ha recordado que estas vides tienen toda la atención de los técnicos y han sido podadas, abonadas y tratadas siguiendo, "de forma estricta", todas las indicaciones de los especialistas.

VICTIMISMO

Por otra parte, ha hecho referencia a las críticas reiteradas del PSOE sobre el abandono de la infraestructura verde del distrito del Arrabal.

"El victimismo sistemático de Ranera en el único distrito en el que le hacen caso es llamativo. Le recuerdo, por ejemplo, que dentro del plan de plantaciones de arbolado que se lleva a cabo en toda la ciudad, con 2.000 nuevos árboles, el Arrabal se lleva casi un 20%, con 363 ejemplares" ha dicho.

Ha añadido que ese parque, como todos los que hay en Zaragoza, es "cuidado y mantenido con el máximo esmero" y, además, hace poco más de un año se ha renovado íntegramente el Parque Royo del Rabal y en pocas semanas empezará una obra millonaria para la reforma integral del Parque Tío Jorge, que "anteriores gobiernos del PSOE nunca acometieron", ha comparado.