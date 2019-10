El Gobierno dedica "esfuerzo y recursos" para dar respuesta a los 200 menores no acompañados que hay en Aragón

Publicado 18/10/2019 15:22:40 CET

La consejera Broto dice que en materia de sexualidad y adolescencia hay que "ayudar en positivo, sin querer dirigir"

ZARAGOZA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha manifestado que desde el Ejecutivo trabajano "con esfuerzo y recursos" para dar repuesta a los menores no acompañados que hay en la Comunidad autónoma, unos 200.

Así lo ha indicado en la clausura las jornadas 'Adolescencia y sexualidad. Identidad, comunicación y seguridad', organizadas por la Fundación de Atención Integral al Menor (FAIM), donde ha expuesto algunas de las medidas que en materia de infancia y adolescencia quiere impulsar su Departamento en los próximos cuatro años.

En este sentido, ha comentado que si bien "parece que en los últimos meses solo tenemos menores no acompañados", estos son unos 200 frente al total de 2.000 menores en protección que dependen de la Comunidad autónoma.

Sobre los menores no acompañados, Broto ha apuntado que "no es fácil trabajar con adolescentes que vienen de otro país y que seguramente sueñan con un futuro que no encuentran", pero ha rechazado que se les quiera hacer ver como los "causantes de todos los problemas", si bien ha añadido que si cometen una infracción, hay que tratarlos "como a cualquier menor" y la Justicia tiene que actuar.

A su entender, el Departamento tiene la obligación de "dar la mejor respuesta" para que sean "bien acogidos" y, "si quieren, puedan desarrollar su proyecto de vida aquí" y por eso "hemos puesto los mayores esfuerzos y la coordinación" para que "se encuentren bien".

ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales también se ha referido al tema de las jornadas, adolescencia y sexualidad, para esgrimir que es una cuestión que hay que tratar con "seriedad" para "dar respuesta" y "adaptarnos a los nuevos modelos y situaciones".

Broto ha considerado que ahora "los chicos y chicas son más libres" y hay que "tratar de ayudarles en positivo, sin quererlos dirigir" porque han de ser ellos quienes "construyan su propio camino, su propia vida".

La consejera se ha referido a otras cuestiones, como la mayor dificultad de los menores que viven en familias con menos recursos para obtener mejores resultados académicos, a quienes "no podemos dejar en el camino" y para eso hay que actuar "en la educación de cero a tres años, en el refuerzo educativo y en cumplir el Pacto por la Infancia".

Por otra parte, ha mencionado algunas medidas que quiere impulsar el Departamento después del trabajo de la mesa técnica sobre menores en protección en Aragón, un ámbito que requiere de "valentía" porque "había que cambiar muchas cosas, que se han cambiado y tenemos que seguir haciéndolo", ha apuntado Broto.

"Queremos que esta sea la legislatura de la infancia y de los jóvenes", ha esgrimido, y para eso ha anunciado su intención de incorporar en la regulación de la iniciativa privada medidas "de ratios y de calidad", modificar algunos aspectos de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y del catálogo, así como la Ley de la Infancia y la Adolescencia.

OTRAS MEDIDAS

Broto ha mencionado otros mandatos de la mesa técnica, como la coordinación territorial e interdepartamental y garantizar la participación de los menores en protección en los procesos de intervención, además de la de los niños en general en las cuestiones que les afectan.

Asimismo, ha manifestado la intención de reforzar los programas de acogimiento familiar y de transición a la vida adulta, mejorar las condiciones de la actual red de centros de atención y "fortalecer medidas y propuestas en materia de menores en conflicto social".

Broto ha agradecido el trabajo de todos los profesionales implicados en la atención a los menores y ha remarcado la calidad del "capital humano" de la Comunidad autónoma en todos los ámbitos, como policía, justicia, educación, sanidad y servicios sociales.