El Gobierno defiende el cierre de Zonas Jóvenes porque el modelo "estaba desfasado"

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha lamentado que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, haya acudido este lunes a la ciudad a reunirse con el grupo municipal de ZeC y trabajadores de las Zonas Jóvenes y no haya avisado a la alcaldesa, Natalia Chueca, y ha reiterado, sobre el cierre de siete de estos espacios, que "el modelo estaba desfasado" y que lo están cambiando "con el único propósito de llegar a más jóvenes y de conseguir que aumente la participación en un ocio saludable".

Para Ruth Bravo, el hecho de que el secretario de Estado no haya avisado a la alcaldesa, "dejando a un lado la colaboración y el respeto institucional", evidencia que "este asunto se ha politizado".

Tras la reunión mantenida con Pérez Correa, representantes de los trabajadores han comparecido junto a la portavoz municipal de ZeC, Elena Tomás, para pedir una mesa de diálogo al equipo de gobierno sobre el modelo de juventud y revertir el cierre de Zonas Jóvenes.

A juicio de la edil, si el propósito fuera conocer las políticas de juventud del Consistorio zaragozano, en lugar de "hacer ruido político", habría solicitado una reunión con ella y así tendría "una versión más objetiva y realista sobre este asunto".

En este sentido, ha recordado que el IV Plan Joven aprobado por el Gobierno de ZeC ya se planteaba la necesidad de un cambio de modelo y una revisión de las antiguas casas de juventud y de los PIEEs. "Como servidores públicos, no podemos mantener un modelo que no se ha revisado desde los años 80 y que, además, no estaban teniendo los usos esperados", ha comentado.

Así, ha asegurado que "el nuevo modelo está funcionando mejor", con 7.000 usos del Túnel y de la Azucarera y 712 jóvenes que han participado en la programación 'Loadin verano', que se prolongará en otoño con otras actividades que se desvelarán en las próximas semanas.

Ruth Bravo ha añadido que, como parte del Gobierno central, "el secretario debería saber que Zaragoza ha sido la segunda ciudad que más fondos ha recibido de toda España dentro del Plan Nacional Antidrogas por la calidad de las políticas de juventud que hacemos en este Ayuntamiento". En total, han sido 254.649 euros por parte de un Ministerio que "no está gobernando por el PP".

Por último, ha apuntado que este conflicto, en realidad, es "un problema laboral de los trabajadores con empresas privadas, que poco tiene que ver con los jóvenes".

Ha concluido avanzando que el Ayuntamiento va a lanzar "la convocatoria de un laboratorio de participación estable para que la juventud de esta ciudad pueda proponer y plantear sus propuestas y participar en el diseño de la programación que quieren".