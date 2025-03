El gobierno municipal defiende "el impulso firme y determinante" de la ciudad frente a las críticas

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza defiende el impulso "firme y determinante" de la ciudad frente a las críticas expresadas este domingo contra la gestión municipal durante la manifestación convocada por la plataforma 'Zaragoza no se vende' y que, según la Policía Nacional, ha reunido a unas 2.500 personas.

Fuentes del Gobierno de la ciudad aseguran que Zaragoza "atraviesa el mejor momento de las últimas décadas, fruto de las políticas desarrolladas en los últimos años".

"La ciudad está inmersa en un proceso de transformación urbana, social y cultural que está generando riqueza, empleo y nuevas oportunidades para los zaragozanos, convirtiéndose en una ciudad faro y referente en España y Europa", reivindican desde la plaza del Pilar.

Esas mismas fuentes municipales recuerdan que, actualmente, tal y como se comprometió la alcaldesa Natalia Chueca en su programa electoral, hay en marcha "proyectos transformadores" como el de La Nueva Romareda, que se concibe no sólo como un estadio de fútbol, sino como "un motor económico y social para la ciudad"; además de otras iniciativas como la recuperación y acondicionamiento de las riberas del Huerva; el impulso a las piscinas del Distrito Sur; o el proyecto de Giesa.

"Zaragoza vive un momento histórico", insisten desde el Ejecutivo municipal, con la construcción de más de 1.700 viviendas de alquiler asequible y el desarrollo de eventos culturales gratuitos "que atraen a miles de visitantes y que general un impacto millonario para comercios y hosteleros de la ciudad".

A todo ello, recuerda el Gobierno de la capital aragonesa, se suman las inversiones en calles y avenidas; en equipamientos en centros cívicos, para mayores y jóvenes; "el récord" en gasto social; las mejoras "sin precedentes" en parques; o la modernización de servicios básicos para la ciudad como el del transporte, la limpieza y la movilidad.

En definitiva, sostiene el equipo de la alcaldesa Chueca, "Zaragoza brilla frente a la oscuridad y años de parálisis de gobiernos de la izquierda radical que ahora sale a la calle con bulos y mentiras", en referencia a los convocantes de la manifestación de este domingo en la capital aragonesa.

Desde el equipo de gobierno municipal sostienen que "Zaragoza no se para y no va a retroceder" ante planteamientos que considera "politizados" y que "curiosamente, no han hecho referencia a la corrupción que envuelve al Gobierno central o a la desigualdad que van a generar las cesiones del presidente del Gobierno de España a los independentistas, y que van a suponer cientos de millones de euros menos para los zaragozanos", concluyen.