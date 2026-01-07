El Gobierno municipal dice que la reforma de San Miguel avanza "con rigor" e insta al PSOE a dejar "el ruido"

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la ciudad ha asegurado este miércoles que la reforma de la plaza San Miguel avanza "con rigor, información y transparencia, pese al intento de bloqueo y confusión del PSOE", al que ha instado a dejar "el ruido y la pancarta" y sumarse al modelo de "una Zaragoza que avanza", en lugar de permanecer en "una oposición sin rumbo".

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha lamentado este miércoles que las obras de reforma del entorno de la Plaza de San Miguel son la constatación de la "soberbia" de una alcaldesa, Natalia Chueca, que "ha decidido seguir gobernando desde su despacho y no escuchar a los vecinos y a los comerciantes", que son los que verdaderamente conocen los problemas y las necesidades de la zona.

Desde el equipo de gobierno han lamentado "profundamente" que el grupo municipal socialista "intente, una vez más, enturbiar una de las transformaciones urbanísticas más demandadas y necesarias de Zaragoza con declaraciones que faltan a la verdad y generan una alarma injustificada entre los vecinos".

Del mismo modo, han rechazado las acusaciones de "falta de diálogo" de Ranera, remarcando que ha habido información previa y canales abiertos desde el inicio del proyecto, ya que la propia alcaldesa, Natalia Chueca, explicó, el pasado 29 de septiembre, el proyecto a las asociaciones de comerciantes y los técnicos municipales detallaron la intervención y las fases a los vecinos.

Allí, han continuado, se resolvieron las dudas relativas a elementos ornamentales, como la pérgola o la movilidad de la plaza, con un carril por sentido, lo que no significa problemas de asistencia de emergencia.

Además, están en activo los canales de difusión como la web municipal y el canal de difusión WhatsApp de obras para informar sobre las medidas o incidencias más reseñables y cualquier incidencia planteada por los residentes se atiende a través de un teléfono de contacto, o con la dirección de obra sobre el terreno, y se colocan avisos actualizados en portales, garajes, comercio y vallado.

REUNIONES CON EL TEJIDO COMERCIAL

Han asegurado que la portavoz socialista "ignora la agenda de trabajo" del equipo de gobierno ya que se han mantenido reuniones con las asociaciones de comerciantes y afectados directos para minimizar el impacto de las obras.

Pese a que han reconocido que "una obra de esta envergadura genera molestias inevitables", se está trabajando "mano a mano" con el sector para que la afectación sea "la mínima posible" y el resultado final "reactive económicamente la zona", además de que hay un plan de ayudas al comercio.

Han lamentado también el "desconocimiento preocupante de los procedimientos" o la "mala fe" del PSOE en relación a los hallazgos arquitectónicos, que "han sido comunicados y tratados siguiendo estrictamente la normativa".

"Lejos de ocultarse, los descubrimientos se han hecho públicos en cuanto el Servicio de Arqueología municipal lo ha validado. No se actúa con opacidad, sino con el rigor experto que requiere la historia de nuestra ciudad", han remarcado.

Por último, el Gobierno de la ciudad ha defendido que esta inversión de casi 8 millones de euros "no es un capricho", sino "una apuesta por loa transformación de Zaragoza", convirtiendo "un nudo de asfalto en un espacio amable, accesible y verde".

Ha añadido que las dudas sobre el arbolado y la movilidad "ya están resueltas" en el proyecto técnico y en las reuniones con los vecinos y que, en definitiva, "se busca una ciudad más sostenible, priorizando al peatón sin estrangular la movilidad necesaria".