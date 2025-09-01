El Gobierno responde al PSOE que espera que haya un acuerdo que evite una nueva huelga en el autobús urbano

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha respondido al PSOE que la empresa concesionaria del autobús urbano --Avanza-- y los trabajadores están negociando su convenio y que "espera y desea" que ambas partes lleguen a un acuerdo para evitar una nueva huelga en el servicio, que beneficiará, sobre todo, "a la ciudadanía, que es la que sufriría los paros en el caso de que se produjeran".

Estas declaraciones llegan después de que el concejal socialista Chema Giral exigiera a la alcaldesa, Natalia Chueca, que buscara "una solución inmediata" ante los "tambores" de huelga en el autobús urbano, que ha achacado a la "ineficacia y mala gestión" del PP.

Asimismo, el equipo de gobierno ha calificado de "paradójico" que se critiquen los ajustes de frecuencias de verano en los autobuses, una medida lógica en unos meses en los que el número de usuarios desciende "hasta en un 50%" respecto a otros meses del año y que también se aplicaba mientras gobernaba el PSOE.

Por último, sobre los pliegos, ha insistido en que "serán publicados en tiempo y forma, cumpliendo estrictamente con la legalidad". A ello ha añadido que incorporarán "importantes mejoras" en la futura red de autobús urbano, algunas de las cuales ya se han implementado con "evidente éxito", como las dos nuevas líneas circulares Ci3 y Ci4.