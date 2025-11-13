El Gobierno de Zaragoza adjudica por 9,35 millones los suelos de la antigua Alumalsa, donde habrá 109 viviendas

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su reunión de este jueves la venta por 9.353.000 euros, a la empresa Residencial del Canal SL., del suelo en los terrenos de la antigua Alumalsa en San José, donde se construirán viviendas

Se trata de dos parcelas para 106 viviendas en los terrenos de la antigua factoría de Alumalsa, en el distrito de San José. Esto supone un ingreso de 622.462,23 euros más de lo previsto, dado que el precio base de licitación se fijó en 8.730.537,77 euros.

Se salda así una deuda con el desarrollo urbanístico del entorno del Canal Imperial que llevaba casi 40 años paralizado sin encontrar su impulso definitivo.

"Estamos construyendo en la ciudad 2.300 viviendas de alquiler asequible", ha sintetizado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien se ha mostrado a favor de "seguir facilitando la construcción de vivienda de todo tipo para aumentar la oferta y bajar los precios, y lo más justo y sostenible es hacerlo con desarrollos tranquilos, en los barrios consolidados, y dentro del PGOU, con vacíos urbanos que llevaban años estancados".

El Área de Intervención U-36-8 se recogía ya en el PGOU de 1986 y fue objeto de un plan especial aprobado en 1991 y modificado en 1997. La parcela terminó reparcelada y urbanizada con suelos que sirvieron para que, a principio de siglo, el alcalde José Atarés promoviera la construcción del CDM Pepe Garcés, que llevaba entonces 25 años sin resolverse y donde se construyó este equipamiento deportivo muy demandado por los barrios de San José y Torrero.

LA UBICACIÓN

Las parcelas ahora vendidas resultan de la aprobación definitiva de la Modificación número 2 del PERI del Área U-36-8 aprobado en 2019. Esta modificación buscaba transformar en zona verde pública el espacio libre privado del interior de la parcela de viviendas y ordenaba la edificación en dos suelos municipales, las parcelas 4A y 4B que ahora sale a enajenación, de modo que dicho espacio libre se ampliaba hacia el Canal Imperial, al sudoeste, y hacia el Centro Deportivo Municipal José Garcés, al nordeste.

De este modo, el Gobierno municipal ha aprobado adjudicar estos dos suelos municipales que están compuestos, por un lado, por la Parcela 4A, con una superficie de 934,12 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 7.797,81 metros cuadrados, y que está situada en la calle Neptuno, calificada para la construcción de vivienda libre con un número máximo de 62 pisos.

Este espacio linda al Norte con una parcela destinada a zona verde pública de nueva creación denominada plaza Crónica del Alba y con la calle Tetuán; al Sur, con otra zona verde y la calle Neptuno; al Este, con viario inmediato a la calle Neptuno; y al Oeste, con las parcelas destinadas a zona verde pública correspondientes con la Plaza Crónica del Alba y ZV 36.10 del Plan General.

Por otro lado, la Parcela 4B se sitúa en la calle Santa Gema y está calificada para la construcción de un número máximo de 44 viviendas.

En este caso, los terrenos tienen una superficie de 820,10 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 5.489,86 metros cuadrados. En cuanto a su ubicación, el terreno linda al Sur con una zona verde pública; al Este, con la zona verde pública denominada plaza Crónica del Alba; y al Oeste y Norte con sendas parcelas urbanizadas.