El Gobierno de Zaragoza condena unas pintadas en la antigua cárcel de Torrero deseando la muerte de Chueca

Mendoza condena unas pintadas en la antigua cárcel de Torrero deseando la muerte de Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha condenado unas pintadas aparecidas en la antigua cárcel de Torrero, que en la actualidad está okupada, en las que se desea la muerte de la alcaldesa, Natalia Chueca, quien hace unos días anunció el proyecto de convertir este equipamiento en un centro de personas mayores una vez que se desaloje.

"Cuando vengan a desalojar, ojalá te mueras", "Las cárceles son centros de represión" y "Defendamos los espacios autogestionados. Recuperemos las calles" son los menajes escritos con pintura negra sobre unas grandes telas blancas de formato sábana que cuelgan de las verjas de las ventanas y de la cornisa de una fachada del denominado Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur.

"Son inaceptables, absolutamente lamentables, profundamente condenables y, desde luego, antidemocráticas", ha indicado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, quien ha tildado de "cobarde" al autor o posibles autores al observar que no llevan firma, solo una 'A' dentro de un círculo.

En rueda de prensa, Mendoza ha emplazado al resto de grupos municipales, y "especialmente a la izquierda y la ultraizquierda", a que los condenen de forma inequívoca al argumentar que no se trata solo de una "expresión de desacuerdo, sino de mensajes que desean la muerte de la alcaldesa de Zaragoza y esto es un hecho especialmente grave".

Este tipo de amenazas y de pintadas, "desde luego no tienen cabida en una sociedad democrática como la nuestra y deben ser rechazadas de manera unánime, sin matices y sin ambigüedades", ha instado Mendoza.

Asimismo, ha comentado que el proyecto del Gobierno del Partido Popular para este equipamiento municipal de transformarlo en un centro para mayores "no es una ocurrencia improvisada, sino un compromiso que se anunció en el programa electoral con el que concurrió la alcaldesa Natalia Chueca a estas elecciones y que fue respaldado por una amplia mayoría de los zaragozanos que se expresó en las urnas, le pese a quien le pese".

Por tanto, se trata de un proyecto "legítimo, nacido de una voluntad democrática de la ciudad y no de la imposición de minorías radicales", ha diferenciado.

A su parecer, resulta "especialmente grave que quienes se amparan el movimiento de ultraizquierda estén utilizando un espacio que pertenece a todos los zaragozanos de manera ilegal y exclusiva" porque es un espacio público que "está siendo ocupado sin ningún tipo de derecho y sobre cuyos usos lo que ocurre ahí dentro incluso tenemos dudas legales razonables".

"PROCESO IMPARABLE"

Tras rechazar la okupación, Mendoza ha defendido, "como no puede ser de otra manera, la recuperación de este inmueble para el conjunto de la ciudadanía". Es, ha comparado, exactamente lo mismo que ocurrió con el antiguo instituto Luis Buñuel, "un centro ocupado por amigos del anterior alcalde de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, y que en la actualidad es un centro de mayores que recoge "quizá el que más usos y más actividades de toda la ciudad".

Mendoza ha reiterado que el proyecto del PP es "serio" para devolver este espacio a Zaragoza y "será a través de los cauces legales como se actuará, por supuesto".

En este sentido, ha explicado que cuando han tenido elaborado un proyecto como el que presentó la alcaldesa y la concejal del mayor, Paloma Espinosa, hace unos días, "no se ha empezado a andar determinados caminos y acciones judiciales", pero ese camino, ha remachado "ya está en marcha y es imparable".

Seguidamente, ha reiterado la exigencia a los partidos de la izquierda y la "otra izquierda" que "estén a la altura de las circunstancias" y condenen, de forma inequívoca, estos "lamentables deseos de muerte y que lo hagan sin rodeos".

También les ha pedido "más responsabilidad" en su acción diaria, "menos bulos, menos discursos que alimenten la confrontación y más contención en sus críticas", al argumentar que "cuando se vive y se siembra en la crispación de manera irresponsable, se corre el riesgo de recoger situaciones como la que estamos hablando esta mañana".

"Hoy es una pintada pero desde luego mañana nadie sabe hasta dónde se puede llegar. Por eso es el momento de actuar con firmeza con responsabilidad y con un compromiso claro por la convivencia y la legalidad".

Mendoza ha anunciado ese mismo mates en la Junta de Portavoces presentarán una declaración institucional sobre estos hechos y la "necesaria condena de los mismos".

Por último, ha avanzado que desde la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza estudian todos los procesos, procedimientos y acciones legales que puedan existir y que pondrán en práctica porque es "lamentable que estos hechos ocurran en una ciudad que basa su historia en la convivencia y en la unión y no en la irresponsabilidad como la que hemos visto esta mañana y en las pintadas deseando la muerte a nadie".