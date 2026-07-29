El Gobierno de Zaragoza recortes en las ayudas para el tejido empresarial y acusa al PSOE de crear "alarmismo"

Archivo - El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aclarado que no se ha producido ningún recorte de las ayudas destinadas al tejido empresarial de la ciudad, "sino todo lo contrario, ya que apoyar a los autónomos y pymes es una prioridad, como queda reflejado en los presupuestos municipales para este 2026", por lo que han acusado al PSOE de generar "alarmismo".

En respuesta a una rueda de prensa del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz, desde el Gobierno de la ciudad han indicado que la convocatoria de ayudas a la competitividad a la que hacen referencia los socialista cuenta con un presupuesto de 400.000 euros para este año, "porque por primera vez se ha decidido crear otra nueva línea de ayudas para la contratación de jóvenes dotada con 700.000 euros".

La cuantía total de estas dos convocatorias de ayudas alcanza 1,1 millón de euros, por encima de lo destinado el año anterior a las ayudas a la competitividad, han recalcado.

Además, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha lamentado que el PSOE cree "alarmismo" en el tejido empresarial de la ciudad al afirmar que las ayudas del 2025 no se han pagado, dado que "se está efectuando el pago, como no podía ser de otra manera".

MÁS PRESUPUESTO

El presupuesto del Área de Economía, Transformación Digital y Transparencia "aumenta con el único objetivo de apoyar a las empresas y autónomos de la ciudad para que sigan siendo competitivos y para que invertir no se algo inasumible para ellos", ha apuntado Gimeno, al tiempo que ha recordado al PSOE que estas líneas de ayudas están recogidas en el presupuesto desde el momento de su aprobación.

A estas dos líneas de ayudas se suma también las convocatorias para los comercios y negocios afectados por las obras de larga duración (150.000 euros), para impulsar la innovación en el comercio, restauración y hostelería (465.976 euros), para apoyar a nuevos autónomos (500.000 euros), para los mercados de abastos (600.000 euros) y para emprendedores (75.000 euros).

"El presupuesto habla por sí solo y demuestra el compromiso del Gobierno con el tejido empresarial de la ciudad. Que no se preocupe el PSOE porque, además, el nivel de ejecución de las partidas será el 100%", ha concluido.