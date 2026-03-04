El Gobierno de Zaragoza replica al PSOE que se han invertido 15,8 millones en instalaciones deportivas

Archivo - Renovacion del césped artificial del CDM Gran Vía en 2021 - MIGUEL G. GARCÍA - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replicado al grupo municipal del PSOE que la inversión en instalaciones deportivas es una "prioridad" como "ha quedado demostrado" con hecho, ya que se han destinado 15,8 millones de euros a inversiones en estos equipamientos de los distintos distritos desde 2019.

Esta cuantía es "muy superior" a las que destinaban anteriores corporaciones municipales, han comparado para subrayar que es "una de las líneas de trabajo prioritarias del actual gobierno municipal y que han llevado a Zaragoza a obtener el título de Capitalidad Europea del Deporte 2027".

Como ejemplo, el Gobierno de Zaragoza ha citado que en los últimos años se ha sustituido el césped artificial de 12 campos de fútbol municipales, se han construido nuevos vestuarios en otros 6 campos y se han realizado numerosas mejoras en pabellones, potreros y nuevas instalaciones al aire libre, como pump tracks o equipamientos de calistenia, entre otros.

Esta política inversora en instalaciones deportivas de los distritos "no solo va a continuar en el próximo año, sino que va a dar un salto cualitativo con la construcción de dos equipamientos de gran envergadura e impacto social", en referencia al CDM Distrito Sur y el CDM Aljafería.