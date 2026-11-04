El Gobierno de Zaragoza replica al PSOE que Ranera ya hizo uso de un abogado externo en 2012

Archivo - El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha contestado a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que ella misma hizo uso de un abogado externo en 2012 en un proceso de unas oposiciones cuando era consejera municipal del Gobierno de la ciudad que dirigía en entonces alcalde Juan Alberto Belloch.

En esa fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza ya estableció en sus seguros la cobertura de gastos de defensa para cargos electos, incluyendo incluso los gastos de restitución de imagen.

"Eso es lo que establecieron los socialistas y lo contrataron ellos mismos, con la señora Ranera como responsable de Participación Ciudadana y Régimen Interior" le ha recordado.

"Qué casualidad que todo eso lo contrataban a la vez que Ranera era llevada ante los tribunales por el amaño de una oposición cambiando un baremo de calificación. Cuestión que costó al ayuntamiento 500.000 euros. Casualidad o no, porque con los socialistas nunca se sabe", ha ironizado.

El informe jurídico emitido entonces recoge que la propuesta de los honorarios de Ranera y sus compañeros "se trasladó a la compañía aseguradora". "Es decir, en 2018 ya se contemplaba exactamente la cuestión que hoy quieren presentar y que acabar de descubrir como un escándalo, quieren presentarlo como un privilegio, pero lo que tendrán que explicar es por qué su diferencia de criterio", ha apremiado.

De esta forma, el también portavoz adjunto del grupo municipal del PP ha replicado a las críticas de Ranera porque el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha recurrido a un abogado externo para el asunto judicializado del Spa de Ranillas en lugar de acudir a la Asesoría Jurídica.

ABOGADO EXTERNO

Según Mendoza, lo que "no parece coherente" es convertir una garantía institucional en un "reproche" partidista sin explicar "por qué cuando los beneficiarios eran socialistas todo estaba bien, pero si lo pide un concejal del PP hay que reprobar a la alcaldesa" y a colación se han preguntado "en qué mundo viven".

En rueda de prensa, Mendoza ha dicho que a los que hoy hablan de transparencia hay que recordarles algunos episodios de su propio partido. Ha citado las "urnas 'fake' en Ferraz dispuestas para hacer trampas en favor de Sánchez, supongo que eso es la transparencia que entiende el PSOE o la transparencia que los socialistas han tenido con todos los españoles en las contrataciones de amigas y amantes en empresas públicas", ha afeado.

Sobre las críticas del PSOE porque se les ha vulnerado el derecho a la información y esgrimen una sentencia hace unos días ha explicado que "no hace falta ser jurista para leer una sentencia" y ha deducido que dicha sentencia "rechaza que la solicitud genérica del PSOE les dé derecho a obtener sin más una copia íntegra de un expediente judicial".

"Lo rechaza de plano, si bien el auto judicial reconoce que el Ayuntamiento no contestó en plazo", ha diferenciado para considerar que "debería estar claro" para alguien con "tanta experiencia como Ranera" porque "una cosa es tener derecho a una respuesta en el plazo establecido y otra tener derecho a todo lo que se pide".

Mendoza ha abundado al recordar a Ranera que la transparencia y la igualdad ante la ley "empiezan por aplicar las mismas reglas también al que se sienta enfrente, pero eso no va con los socialistas porque para los sanchistas cuando el que está enfrente molesta llaman a sus recaderos para que contacten con narcotraficantes. Todo ello, presuntamente, de momento", ha aclarado.

Ante de concluir ha incidido en que el Gobierno de Zaragoza va a defender los intereses del ayuntamiento, su patrimonio y los derechos de todos los zaragozanos, que para el PP no cambian según el carné político de quien los ejerce, aunque por las declaraciones de la señora Ranera, parece que para ella sí", ha zanjado.