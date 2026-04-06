El Gobierno de Zaragoza replica al PSOE que "ya destina ayudas a rehabilitar viviendas en Andrea Casamayor"

Cartel de la entrada de la sala del Gobierno de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replica al grupo municipal del PSOE que tanto para el grupo de viviendas sindicales de Vizconde Escoriaza como Andrea Casamayor, "ya se han destinado" más de 3,5 millones de euros en ayudas y la subvención media alcanza los 26.750 euros por vivienda, cubriendo en muchos casos la derrama o el coste de la obra para evitar el endeudamiento de los propietarios con menos recursos.

Además, en el presupuesto de 2026, para rehabilitación de vivienda hay reservados otros 8 millones de euros en el conjunto de la ciudad y tanto este año como en ejercicios anteriores, el Ayuntamiento "refuerza las ayudas económicas" a familias vulnerables.

Desde 2019, las distintas líneas de ayudas, con fondos europeos o propios de las arcas municipales a través de la sociedad municipal, Zaragoza Vivienda, han destinado a la rehabilitación residencial más de 50 millones de euros, que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros. De estos datos, las líneas municipales han beneficiado a 9.810 viviendas, con una inversión de 80,6 millones de euros y 35 millones en ayudas.

Por otro lado, respecto a las infraestructuras públicas, en concreto a las tuberías de saneamiento de esta zona, el Ayuntamiento y Ecociudad han intervenido, 'motu proprio' o mediante avisos de vecinos, en las tuberías de propiedad municipal, no pudiendo hacerlo en las de carácter privado dentro de los espacios o edificios de titularidad particular.

Tras exponer estos datos, el Gobierno de la ciudad ha comentado que le llama la atención la "preocupación" del PSOE por los grupos sindicales de viviendas, cuando en sus años de mandato, tanto en Gobierno de Aragón como en el de la ciudad, "no hicieron prácticamente nada".

Sin embargo, ha sido el Gobierno municipal del PP, primero con el anterior alcalde, Jorge Azcón, y después con Natalia Chueca, el que "ha impulsado en estos años ayudas para 10.668 viviendas", ha zanjado.