El Gobierno de Zaragoza replica a Ranera (PSOE) que Sánchez "no ha hecho una sola vivienda pública en 8 años"

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, y portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano, ha replicado en respuesta a las peticiones de vivienda de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que el Gobierno de España "no ha hecho una sola vivienda pública en 8 años".

Víctor Serrano ha calificado de "histeria colectiva" la situación interna de la izquierda y de un Gobierno central, en cuyo mandato de 8 años "además de no hacer ni una sola vivienda pública, solo han sido capaces de lanzar lo que ya llaman FraCasa 47".

A su parecer, "si hay un fracaso estrepitoso de gestión del Partido Socialista es la vivienda, que además hace una teatralización y una vulgarización del sufrimiento de todos los españoles".

Todo ello mientras la edad de emancipación de los jóvenes haya pasado de los 27 a los 31 años y creando "una 'magnífica' política de zonas tensionadas que solo ha elevado precios de alquiler y ha retirado oferta del mercado".

"Es lamentable --ha incidido-- que el PSOE en Zaragoza se dedique a los desvaríos del Gobierno de España, con una ministra de Vivienda que no ha hecho una sola vivienda en España, que reconoce que tiene un cacao saliendo a hablar de dos decretos que ni siquiera están redactados ni se sabía", ha ahondado Serrano, quien ha remarcado que "el Gobierno de Pedro Sánchez es un caos, al igual que su gestión".

Frente a todo ello, Serrano ha contrapuesto el modelo del Gobierno municipal de Zaragoza que "está en 2.500 viviendas públicas de alquiler asequible construidas o impulsadas solamente en estos cuatro años de mandato, y que ha incrementado las ayudas en materia de rehabilitación hasta los 8 millones de euros".

En su respuesta a los requerimientos de la portavoz socialista, Serrano ha recordado que las Viviendas de Uso Turístico (VUT) "no tienen influencia negativa en el alquiler en los precios de Zaragoza", tal y como señalan los informes del Banco de España y los datos del INE.