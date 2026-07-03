El Gobierno de Zaragoza solicita que El Tubo sea declarado Bien de Interés Turístico

La solicitud pone en valor la singularidad urbana, gastronómica, cultural y social de El Tubo, así como su capacidad de atracción de visitantes. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la solicitud de la declaración de El Tubo como Bien de Interés Turístico de Aragón al Gobierno de Aragón, un reconocimiento con el que el Ayuntamiento quiere reforzar la promoción, protección y proyección de uno de los enclaves más singulares, reconocibles y visitados de la ciudad.

La alcaldesa Natalia Chueca ha realizado este anuncio en un acto celebrado en el propio Tubo de Zaragoza, en concreto en el cruce de las calles Estébanes y Libertad, uno de los puntos más representativos de este entorno urbano que forma parte de la identidad social, gastronómica y turística de la ciudad.

Con esta iniciativa, el Consistorio zaragozano da un nuevo paso para impulsar el correspondiente expediente administrativo ante el Gobierno de Aragón, órgano competente para tramitar y resolver la declaración. La solicitud se fundamenta en los valores de originalidad, valor cultural y social y capacidad de atracción de visitantes que concurren en este espacio urbano, de acuerdo con la normativa autonómica que regula este tipo de declaraciones. El Tubo constituye uno de los principales iconos experienciales de Zaragoza y un lugar en el que conviven patrimonio, gastronomía, comercio de proximidad, encuentro ciudadano y actividad turística.

"El Tubo forma parte de la forma de ser de Zaragoza. Es historia, es gastronomía, es vida en la calle y es una de las mejores cartas de presentación de la ciudad para quienes nos visitan", ha destacado la alcaldesa. Chueca ha subrayado que este reconocimiento "permitirá reforzar la proyección de un espacio que no es solo una zona de hostelería, sino un auténtico producto turístico de la ciudad y un símbolo de la vida social zaragozana".

Ubicado en pleno Casco Histórico, El Tubo se caracteriza por su entramado de calles estrechas, pasajes y establecimientos tradicionales, que le otorgan una personalidad propia y difícilmente reproducible. Las calles Mártires, 4 de Agosto, Libertad, Estébanes (evocan acontecimiento histórico de los Sitios de Zaragoza), Cinegio, Blasón Aragonés, Ossau, plaza Sas Y Pino forman parte de este entorno, que ha sabido mantener su esencia original y adaptarse a las nuevas demandas del visitante y del sector turístico.

La memoria que acompaña la solicitud pone de relieve el valor histórico, urbanístico y arquitectónico de El Tubo, donde se conservan vestigios de distintas épocas, desde restos romanos hasta elementos medievales, mudéjares, góticos, renacentistas, eclécticos o modernistas. Entre sus referencias patrimoniales destacan la iglesia de San Gil Abad, Puerta Cinegia, patios góticos y renacentistas como el pasaje de Los Giles, casas históricas, la residencia vinculada a Santiago Ramón y Cajal o establecimientos emblemáticos con importantes elementos de arte modernista como Casa Lac, fundada en 1825, considerado el primer restaurante de España ya que ostenta la licencia de hostelería más antigua del país; o El Plata, antiguo café cantante que conserva la actividad.

Junto a ese valor material, el expediente subraya también la importancia social y etnográfica de El Tubo como espacio de convivencia, memoria colectiva y transmisión de costumbres. La cultura del tapeo, el uso activo del espacio público, la sociabilidad intergeneracional y la continuidad de establecimientos tradicionales convierten este entorno en un ejemplo de patrimonio vivo, estrechamente ligado a la identidad local.

302 EMPLEOS DIRECTOS Y 1.100 INDIRECTOS

El Tubo cuenta con unas fiestas propias impulsadas por la Asociación de Empresarios Sector 'El Tubo', que además desarrolla otras muchas acciones de dinamización, así como otras vinculadas con el medio ambiente como 'El tubo #PorElClima', para acercarse al a neutralidad climática y cero emisiones.

Constituye además un gran dinamizador de la hostelería local, en concreto del Casco Histórico. Según los datos aportados por la asociación en la memoria, se han generado 302 puestos de trabajo directos y 1.100 indirectos, con unas plantillas medias de 5,5 trabajadores. La facturación media global es de casi 20 millones de euros.

Desde el punto de vista turístico, esta zona representa uno de los espacios más reconocibles para quienes visitan Zaragoza. Su atractivo reside en la combinación de patrimonio urbano, gastronomía, hospitalidad, diversidad de oferta y ambiente popular, lo que contribuye directamente al posicionamiento de Zaragoza como destino urbano, cultural y gastronómico.